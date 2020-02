É a base de tudo. E quanto mais cedo essa empreitada arrancar melhor. É essencial saber construir uma relação de confiança entre pais e filhos. Tijolo sobre tijolo. O processo é longo - por vezes difícil - começa logo nos primeiros anos de vida quando o bebé chora com fome ou, simplesmente, quer atenção. Ao dar-lhe amor e carinho, por exemplo, está a ensina-lo a confiar. A sua predisposição para aprender é maior quando se sente seguro de que as suas necessidades são atendidas. Sentir-se-á mais livre para explorar o mundo e crescer.

A confiança mútua é fundamental para que se estabeleça uma relação de qualidade que permita compreender os problemas e superar as dificuldades, sobretudo quando chegar a fase da adolescência. Sem confiança, nunca haverá uma relação verdadeiramente forte. Esse vínculo de confiança exige atitudes e não só pensamentos comuns. São as ações que geram uma relação de confiança.

Os filhos olham para os pais como modelos a seguir - é a ordem natural da vida. É importante que tenham em casa boas referências de ética, honestidade, justiça e educação. Os pequenos (bons) exemplos fazem toda a diferença. Se, por exemplo, um pai falta constantemente à sua palavra, dificilmente conseguirá conquistar a confiança do filho.

Costuma-se dizer que ter palavra é ter honra. E só honrando a sua palavra ela ganha peso. Nunca deixe de cumprir o que promete! Se faltar a um compromisso a criança tenderá a fazer o mesmo como se o incumprimento fosse algo normal. Não é! "Se a minha mãe e o meu pai fazem, porque razão não posso fazer também?" - questionam algumas crianças.

Conquiste a confiança do seu filho! Ensine-o a ser confiável. Entre no mundo dele! Se, por exemplo, demonstrar interesse pelas coisas que o agradam estará a promover uma maior aproximação e a reforçar os vínculos afetivos. Experimente jogar playstation com ele e assistir a vídeos do youtuber favorito e aproveite esse período de lazer para estabelecer pontes de diálogo e fazer da conversa uma experiência agradável.

Não faltam (boas) estratégias para fortalecer os níveis de confiança entre pais e filhos:

1 - Oiça e respeite as suas opiniões, mesmo quando erradas, nunca deixando de lhe indicar o melhor caminho e de exercer a sua autoridade.