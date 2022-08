Dia 20 de agosto é aquele em que se assinala, desde 1992, o Dia Internacional do Animal Abandonado e dia 4 de outubro é a data que marca o Dia Mundial do Animal. Fique a conhecer boas razões para receber um animal abandonado no seu lar.

Apesar de ser um ato punível por lei, considerado crime em Portugal, abandonar animais não é um problema que tenha, por enquanto, solução à vista. Mas se escolher adotar um destes bichos está a contribuir para que algo mude. Nós damos 10 (bons) incentivos. Um animal de estimação é uma caixinha de surpresas Pode escolher adotar um animal ainda bebé mas a maior parte das vezes, os animais abandonados já são adultos ou a caminho da idade adulta. O comportamento pode ser mais imprevisível mas vai ser um processo de conhecimento para as duas partes, tanto para o animal, como para si. E não há nada melhor do que o encantamento inicial. A sua vida não voltará a ser a mesma. Está a salvar uma vida De acordo com dados oficais revelados nomês passado, em 2021, o número de cães e gatos abandonados passou os 43 mil - 43 600 mais precisamente -, o que reflete um aumento de quase 40% em relação ao ano anterior. O relatório diz também que, desde 2017, os canis municipais nacionais não recolhiam tantos animais abandonados. Vai melhorar a vida de um animal Os canis ou gatis não são o local mais indicado para um animal. Não têm espaço suficiente, não têm a companhia constante das pessoas, não têm a atenção que merecem e não têm uma família a quem chamar sua. Ao resgatar um animal, certamente que esse gesto não será esquecido. Para os animais que não estejam habituados a um bom tratamento (refeições de qualidade, banhos, um abrigo) a diferença será bastante grande. O valor dado a estes gestos será muito maior. Eles já podem estar treinados Mesmo que o anterior dono tenha desistido de si, o animal já vai ter hábitos de higiene e rotinas com as quais, em princípio, não vai ter de se preocupar. Pode optar por adotar um animal de estimação adulto Adotar um animal é uma grande responsabilidade: há que ensinar a fazer as necessidades fisiológicas, criar horários e rotinas. Se decidir adotar um animal adulto já não vai ter de se preocupar com a logística desses primeiros meses. Tem um custo inicial reduzido Em momentos de crise há que considerar todos os aspetos, incluindo o contexto económico. Se optar por adotar um animal abandonado sabe que à partida não terá de dar dinheiro por ele. Além do facto de muitos desses animais já estarem esterilizados e com as vacinas em dia. São uma ótima companhia Sendo abandonado, ou não, um animal de estimação é sempre uma boa companhia, especialmente se tiver crianças na família. São únicos e exclusivos Um animal de estimação que entre na rotina familiar acaba por ser um membro dessa família. Certamente que nenhuma animal do mundo será igual a ele. E o seu não o vai querer trocar por outra pessoa do mundo.