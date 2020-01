Todas as crianças são diferentes e especiais. Umas sentirão mais dificuldades do que outras para executar determinadas tarefas. A tecnologia pode ajudar a quebrar barreiras, sobretudo a quem tem necessidades especiais.

As novas tecnologias são uma ferramenta cada vez mais importante no processo de aprendizagem. As escolas já despertaram para esta realidade. Isto não significa um ponto final no giz, no apagador e no quadro. Há métodos de ensino tradicionais que devem ser mantidos, são intemporais e podem ser conciliados com outros meios mais interativos e de última geração, capazes de estimular o aluno para outro nível de aprendizagem. Eis algumas dicas:

1. Use as configurações de acessibilidade

Todos os dispositivos e sistemas operativos estão preparados especificamente para auxiliar crianças com necessidades especiais, por exemplo: algumas configurações permitem dar voz a comandos, ajudando assim quem sofre de perda auditiva; outras, podem auxiliar os alunos com dificuldades de visão através da inversão das cores do ecrã. Há opções igualmente disponíveis para dislexia e outras dificuldades. Procure no seu dispositivo, na pasta das configurações, todas as alternativas e ajuste-as em função das necessidades. Experimente criar um atalho de acessibilidade para repor todas as configurações base em poucos segundos.

2. Ative as restrições (IOS)

Selecione as que vão ao encontro das necessidades da criança e, se necessário, bloqueie o acesso aos diferentes recursos do dispositivo através de uma segunda senha, incluindo o navegador Safari, a câmara, o FaceTime, a iTunes Store, a iBooks Store, compras, Síri e muito mais.

3. Configure perfis restritos (Android)

Nos dispositivos Android pode criar perfis de utilizadores individuais, restringindo ou permitindo o acesso a diferentes recursos. Para adicionar um novo perfil vá a Configurações - Dispositivo - utilizadores.​