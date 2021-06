Falar de saúde mental infantil é cada vez mais importante. Segundo dados publicados pela Organização Mundial de Saúde mais de 50% das doenças mentais têm início durante a adolescência e Portugal é o 2º país da Europa com maior prevalência de doenças psiquiátricas.

Neste dia que é dedicado a todas as crianças, a Zippy e a Fundação do Gil juntam-se para dar voz a esta problemática, sensibilizando as famílias para estarem atentas e falarem sobre as emoções de forma positiva, assegurando que todas as crianças têm a capacidade para aproveitar todo o seu potencial.

A Clínica do Gil é um projeto de Desenvolvimento Infantil da Fundação do Gil, com o intuito de promover a saúde mental infantil, e pretende acompanhar crianças e famílias, com dificuldades de integração social, devido a problemas do foro físico, emocional ou comportamental.

Para ajudar a Fundação do Gil a tornar a Clínica do Gil uma realidade, a Zippy lança a Coleção Imaginária, cujas vendas líquidas reverterão na totalidade para a construção da Clínica.

O objetivo é alcançar os 150 mil euros necessários e, para o conseguir, a marca desenvolveu uma coleção inspirada numa realidade muito comum entre os mais novos: os amigos imaginários, que muitas vezes aparecem para ajudar a solucionar problemas.

Coleção Imaginária Zippy

A Coleção Imaginária é então composta por peças que efetivamente não existem, mas que vão ajudar a tornar esta Clínica, real.

A Coleção Imaginária encontra-se à venda nas lojas físicas e no website da marca, e inclui meias (1€), cachecol (2€), boné (5€), babygrow (10€), mochila (15€), sapatilhas (20€), vestido (25€) e blusão (30€)... tudo peças imaginárias!

“No momento em que tivemos conhecimento do projeto (ainda imaginário) da Clínica do Gil, foi imediata a nossa vontade de nos envolvermos e ajudar a dar vida ao projeto, com unhas e dentes. Enquanto marca que atua junto de pais e filhos, sentimos que o nosso papel deve ser muito maior do que o propósito comercial. Queremos ser um agente ativo e presente na sociedade em que vivemos, que promove discussões sobre temas nem sempre fáceis, mas de extrema importância. Queremos envolver a sociedade, promover a discussão e evolução, encontrar soluções ou, no limite, ajudar uma família que seja, a identificar um problema que até então era desconhecido. Todos atuamos quando sentimos uma dor física, mas a reação não é a mesma quando se trata de emoções. Certo?", partilha Filipa Bello, Head of Brand & Creative da Zippy.

"Nunca tanto como agora a problemática da saúde mental está na ordem do dia, principalmente junto de crianças, e isso exige que estejamos alertas e atuemos o quanto antes. O nosso compromisso é estar ao lado das famílias, nos bons e maus momentos. Esta iniciativa está em tudo alinhada com o propósito da marca – we go together – sem deixar ninguém para trás, e especialmente no ano em que celebramos 25 anos, não podíamos estar mais orgulhosos de podermos, de facto, fazer a diferença".

Localizada no jardim da Fundação do Gil, em Lisboa, a Clínica do Gil disponibilizará terapias nas áreas da Psicologia Clínica, Psicopedagogia, Terapia da Fala, Educação Especial, Terapia Ocupacional e Terapia das Artes.

Clínica do Gil

Patrícia Boura, presidente Executiva da Fundação do Gil, explica que “quando percebemos que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, Portugal é o 2º país com a maior prevalência de doenças psiquiátricas da Europa é impossível ficarmos indiferentes. A Fundação do Gil acredita que é na infância que a personalidade é construída e que o acompanhamento próximo é essencial, por isso fez todo o sentido para nós criar uma unidade de saúde dedicada ao desenvolvimento infantil – a Clínica do Gil. A Clínica será um espaço aberto a toda a comunidade, com preços sociais e preços de mercado, e conta com uma equipa técnica de terapeutas especialistas. Temos consciência que é um projeto ambicioso e estamos muito satisfeitos por poder contar com o apoio da Zippy através de uma coleção tão especial”.