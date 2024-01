A Câmara Municipal de Vinhais, no distrito de Bragança, vai investir este ano 60 mil euros no apoio à natalidade e às crianças até entrarem no 1.º ciclo, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, a autarquia explicou que por cada nascimento são atribuídos 1.000 euros e que, depois, há mais 300 euros por ano até à entrada na escola primária, desde que o façam em instituições de ensino do concelho. O município acrescentou que outro objetivo é apoiar os comerciantes, “uma vez que os valores atribuídos têm que ser gastos no comércio do concelho, sendo esta mais uma forma de dinamizar a economia local”. O programa teve início em 2021, com uma dotação financeira de 50 mil euros. Este ano são mais 10 mil euros, 19 mil são destinados a nascimentos. Atualmente, o programa abrange 102 famílias e 122 crianças. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram