Em setembro de 2022, o King's College School, Cascais abrirá as suas portas em Portugal. O King's College School faz parte da Inspired, grupo líder mundial de escolas premium que educam mais de 50.000 alunos em 5 continentes.

Este novo colégio terá uma localização num extenso campus de 40.000m2, que estará concluído até setembro de 2023, equipado com instalações educacionais, artes performativas e desportivas de topo, bem como uma residência de boarding para 50 alunos.

Com um investimento total de 45M de euros, este projeto educativo continua a refletir o compromisso significativo da Inspired com Portugal, na sequência do investimento de 40M de euros do Grupo na construção do campus do PaRK International School em Alfragide, e da sua aquisição do St. Peter’s International School em 2019. A Inspired traz agora para Cascais uma das mais prestigiadas instituições educacionais do seu grupo: King's College Schools, fundada em 1969.

Apoiado pela herança distintiva de excelência académica de King's College Schools e pela experiência global da Inspired, o King's College School, Cascais irá oferecer um ambiente de aprendizagem verdadeiramente atual, especialmente concebido para as necessidades dos alunos de hoje.

Este novo colégio ficará situado no campus existente do PaRK IS Cascais, e as instalações incluirão dois ginásios, campos de futebol e rugby, campos de ténis e padel, e uma piscina, bem como salas de artes performativas para dança e teatro, e salas para prática de música e instrumentos.

King's College School créditos: King's College School

Haverá também laboratórios de ciência de última geração, uma sala multiusos, um auditório, e muitos espaços verdes e áreas de sombra para os alunos poderem desfrutar.

O novo campus receberá mais de 1.200 alunos de 1 a 18 anos de idade, e crescerá organicamente em 2 fases: a partir da sua abertura oficial em setembro de 2022, oferecerá inicialmente vagas a crianças entre 1 e 13 anos. Em setembro de 2023, quando a expansão estiver concluída, irá receber alunos até aos 16 anos de idade. À medida que estes alunos forem crescendo, os anos escolares progredirão com eles, até oferecer todos os anos, para alunos até aos 18 anos.

A residência de boarding irá também abrir em setembro de 2023, proporcionando aos alunos a partir dos 13 anos um alojamento de primeira classe, com um ambiente seguro e acolhedor.

Uma educação verdadeiramente global

O King's College School, Cascais irá oferecer a totalidade do mundialmente reconhecido currículo internacional de Cambridge, até ao Year 11 (16 anos), culminando com o programa de IB Diploma nos Years 12 e 13 (16-18 anos). Está comprovado que este percurso de aprendizagem, ministrado por professores escolhidos a dedo, permite uma transição mais bem-sucedida para as melhores universidades a nível global.

Além disso, os alunos poderão desfrutar de uma enorme variedade de atividades co-curriculares e de enriquecimento, incluindo um programa especial Elite Sports para alunos-atletas.

Sendo um colégio Inspired, os alunos do King's College School, Cascais beneficiarão de uma conetividade global significativa, num grupo com mais de 70 escolas premium em 20 países, abrangendo 5 continentes. Desde colaborações curriculares a redes globais de liderança de estudantes, parcerias e intercâmbios, professores e alunos em Cascais irão juntar-se a uma das maiores comunidades de aprendizagem do mundo.

Nadim M Nsouli, Fundador e CEO da Inspired, disse: “Temos o prazer de trazer a primeira King’s College School para Portugal. As King's College Schools são reconhecidas pela sua excelência académica em todo o mundo e pela sua capacidade de mergulhar os alunos em ambientes onde podem desenvolver competências globais. O nosso objetivo é encorajar a inovação, construir confiança e ajudar as mentes jovens a aprender e crescer, para que possam prosperar no mundo de hoje e no futuro. Asseguraremos que a abordagem Inspired, que se integra com o currículo de King's College School, permitirá a cada aluno realizar o seu potencial individual através dos nossos pilares fundamentais de excelência académica, desporto e artes performativas. A Inspired irá implementar as suas melhores práticas globais e permitirá aos alunos de Cascais alavancar a nossa plataforma global e participar em programas de intercâmbio e outras atividades envolventes com mais de 70 escolas Inspired em todo o mundo"

Barbara Beck de Lancastre, Managing Director da Inspired em Portugal, comenta: “O King's College School, Cascais vai ser uma escola única. Para além do seu excelente campus e das melhores instalações do mercado, o King's College School, Cascais irá oferecer uma combinação perfeita de excelência educacional comprovada em mais de 50 anos de história, com uma abordagem verdadeiramente global e progressista. Sentimos que estamos a estabelecer novos padrões para o ensino privado moderno. É um enorme prazer liderar um projeto deste tipo e um colégio que será uma referência em Cascais, em Portugal e no mundo.”