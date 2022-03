Após o lançamento de 2019 e, a pedido de muitas famílias - literalmente - está de volta a Almofada Vitinho, criada pela empresa portuguesa Koala Rest.

Para garantir já a sua, basta aceder à plataforma nacional de crowdfunding, PPL, onde pode adquirir, nos próximos trinta dias, e a valor exclusivo de pré-reserva, uma unidade por 15 euros ou duas por 25 euros. A campanha de crowdfunding já se encontra disponível e qualquer pessoa pode participar.

Não há criança dos anos 80 ou 90 que não tenha adormecido com a canção do Vitinho, a anunciar a hora de ir para a cama, e que, desde então, não tenha saudades do personagem criado pelo designer José Maria Pimentel. A pensar nisso, a empresa portuguesa Koala Rest lançou em 2019 a Almofada Vitinho, com tremendo sucesso, vendendo centenas de unidades em poucas semanas, esgotando o seu stock.

José Maria Pimentel créditos: Koala Rest

Desde essa altura, a marca tem tido milhares de pedidos para uma segunda edição, mas a pandemia meteu-se pelo meio. O momento do regresso mais esperado no mundo das almofadas é agora.

“Somos uma empresa de lifestyle que cria produtos de alta qualidade, que chegam com rapidez e de forma prática aos nossos clientes. Mas, antes de tudo, somos uma empresa orgulhosamente portuguesa e no nosso país há poucas relações tão óbvias como a do Vitinho com uma boa noite de sonho", afirma João Ramos, cofundador da Koala Rest.

"Por isso, lançámos a almofada Vitinho há dois anos, com tremendo sucesso. Agora, é hora do regresso e queremos envolver todos os portugueses a trazer este acarinhado produto de volta, por esse motivo começámos por uma prática muito comum nas empresas de cariz online: um crowdfunding”, conclui.

A nova edição da almofada Vitinho voltou a ter o apoio do seu criador e promete demorar um pouco mais a esgotar, mesmo sendo uma edição limitada.