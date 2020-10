Entre os principais cuidados a ter em atenção durante as consultas, ao risco de infeção pela Covid-19 durante a gravidez, o projeto Academia Mamãs Sem Dúvidas tem como objetivo apoiar as famílias, esclarecendo as suas dúvidas através de vídeos, artigos e workshops, que contam com a colaboração de profissionais de saúde.

“Vivemos tempos desafiantes e as questões colocadas pelos pais relativamente à adoção de novos comportamentos que potenciem a proteção do bebé face à Covid-19 são cada vez mais frequentes. O novo objetivo passa por atenuar os receios que advém de ter de cuidar de um recém-nascido, que, neste momento, são intensificados devido à pandemia”, explica Luís Malheiro, infeciologista.

Na Academia Mamãs sem Dúvidas os pais podem encontrar vídeos explicativos do infeciologista Luís Malheiro que abordam tópicos como a amamentação quando a mãe tem Covid-19; o risco de infeção de Covid-19 na gravidez e os cuidados a ter nas idas às consultas pré-natal ou com os recém-nascidos.

“Apesar da pandemia, as mães não podem deixar de levar os recém-nascidos à consulta, sendo importante fazer a vacinação e o teste do pezinho”, alerta o médico, explicando que existem alguns princípios para assegurar a ida ao médico com segurança.

Para isso são deixados algumas recomendações tais como:

- A importância do uso de máscara por parte da mãe;

- O dever de desinfetar as mãos o maior número de vezes possível;

- Ter em atenção os contactos do bebé, que devem ser reduzidos à mãe e ao pai;

- O bebé deve ser acompanhado por apenas um dos pais nas idas ao médico;

- Em casa de forma a minimizar o risco de contágio, devem haver duas áreas distintas: a suja, onde deve ficar toda a roupa dos pais e do bebé e o carrinho, e a limpa, para onde os pais e o bebé apenas devem passar após ser feita a devida higienização.

O projeto “Mamãs Sem Dúvidas”, totalmente online, foi criado com o objetivo de oferecer um maior acompanhamento a pais e futuros pais durante a pandemia da Covid-19. É composto por uma academia e um blog com diversos conteúdos construídos com o apoio de profissionais de saúde.

Os pais que tenham interesse em saber mais devem fazer o registo, para ter acesso a todas as novidades, e consultar no site da BebéVida a área de eventos com os próximos workshops que se vão realizar gratuitamente online sobre os mais diversos temas.