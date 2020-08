A legislação referente à ocupação e utilização das piscinas ao ar livre não faz referência às piscinas de condomínio, por isso aconselhamos as administrações a seguirem as boas práticas estipuladas pela Direção-Geral da Saúde e a garantir as medidas de segurança quanto à qualidade da água, salubridade e instalações.

As piscinas dos condomínios são consideradas espaços comuns e, como tal, frequentadas por todos aqueles que moram no edifício e, às vezes, pelos seus familiares. É, por isso, fundamental que o regulamento do condomínio inclua as regras de conduta para esses locais.

Neste período de pandemia, os condóminos devem evitar a utilização, dentro da piscina, de equipamentos lúdicos, tais como boias ou colchões. Estes podem dificultar o acesso dos outros condóminos, tendo em consideração o distanciamento físico necessário em tempo de pandemia.

Os condóminos devem, também, cumprir as medidas de etiqueta respiratória e lavar e desinfetar frequentemente as mãos. Se existirem chuveiros exteriores ou instalações sanitárias, recomenda-se o uso de calçado apropriado, como chinelos. O mesmo se aplica às zonas de circulação.

Para facilitar o cumprimento das regras e reduzir os riscos para os utilizadores, a administração do condomínio deverá: