"É uma medida de que nos orgulhamos muito, ao disponibilizarmos o transporte escolar para todos os alunos", afirmou Antonino Sousa, em declarações aos jornalistas.

Falando após a cerimónia de assinatura de protocolos de autonomia financeira com os agrupamentos escolares daquele concelho do distrito do Porto, o autarca precisou que a gratuitidade dos transportes abrangerá 5.000 alunos, mais 2.000 estudantes do que no ano letivo passado.

"Nós entendemos que este ano, por todas as razões, sobretudo esta triste razão da pandemia, tínhamos que dar este sinal às famílias", acentuou o presidente da câmara, recordando que muitas famílias enfrentam dificuldades económicas.

"É um contributo que queremos dar às famílias para que não tenham essa despesa e para que, também, tenham um incentivo para regresso à normalidade" acrescentou, anotando que se estava a verificar uma diminuição na procura dos passes escolares.

Questionado sobre a segurança dos transportes, referiu que está a ser feito um "trabalho muito intenso e de muita proximidade com os operadores", para que, "no essencial, se cumpram as normas" das autoridades de saúde.

Outra novidade para o novo ano letivo é a oferta pela câmara de máscaras certificadas e reutilizáveis a todos os alunos, docentes e pessoal auxiliar das escolas do primeiro ciclo do concelho, medida que também abrange os jardins-de-infância.

O presidente explicou que esta medida acontece, porque a administração central só assegura aqueles equipamentos de protecção individual aos graus de ensino subsequentes, onde essa protecção é obrigatória.

"Fazia sentido disponibilizar já as máscaras aos alunos do primeiro ciclo e jardins-de-infância, porque achamos que é um sinal de confiança, também para os pais", comentou.

Ao todo, prosseguiu, serão disponibilizadas 7.000 máscaras adaptadas aos tamanhos dos utilizadores, integralmente produzidas em empresas do concelho.