Uma encomenda normal ficava mais barata, mas Ana Maria Rodrigues optou pela via Expresso, mais cara, por ser “mais rápida e segura”, com a garantia dos CTT que demorariam “sete dias úteis” a chegar ao Brasil os 4,6 quilogramas de roupa para bebé entregues numa das lojas de Bragança.

A encomenda, com o conteúdo identificado, foi expedida para Manaus, no Brasil, em 21 de maio de 2020, o bebé nasceu mais de um mês depois, a 26 de junho, cresceu e os mais de “800 euros” que a avó gastou em roupas para recém-nascido não serviram, já que passados três meses estão no remetente em Bragança sem chegarem ao destinatário.

Ana Maria contou à Lusa que, ao longo dos últimos meses, fez várias tentativas junto dos Correios para saber da encomenda, sem sucesso.

Em 24 de junho formalizou a primeira reclamação por escrito e recebeu em julho resposta escrita dos CTT a informarem: “O objeto encontra-se em tratamento no país destino e será encaminhado para a morada de destino que consta de guia de transporte”.

Na resposta, a que a Lusa teve acesso, a empresa atribui a demora, que levava quase dois meses, às medidas tomadas no Brasil, “nomeadamente a suspensão de voos de e para o país” devido ao “surto pandémico do vírus COVID-19 e ao aumento de casos de infeção verificados no país destino” da encomenda.