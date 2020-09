O Museu do Oriente, em Lisboa, realiza uma atividade para bebés (12 aos 36 meses) – “Linha a Linha”. Com coloridos fios, vão desenrolar, enrolar, embaraçar, desembaraçar, para no final criar. Entre outros objetivos, pretende-se com esta atividade estimular a observação quer da cor, quer de movimentos. A atividade ocorre no dia 12 de setembro, às 11:30.

Mais informações

http://www.museudooriente.pt/3983/linhas-e-mais-linhas--.htm

“Enigmas do Palácio” decorre no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, no dia 27 de setembro, às 15:00.

Para maiores de 05 anos, esta atividade decorre na companhia de anfitriões de outros tempos. Os participantes são desafiados, em diferentes momentos da visita, a escolher entre dois símbolos ligados à história do Palácio de Queluz. Cada símbolo escolhido determinará o rumo desta viagem de descoberta do palácio, ao longo da qual os convidados também são surpreendidos por apontamentos de animação época.

Mais informações

www.parquesdesintra.pt

“Descobrir a quinta com o burro e a galinha” é o que vai acontecer no dia 26 setembro, às 15:00.

Para crianças dos 06 aos 12 anos, a atividade decorre na Quintinha de Monserrate, em Sintra. Pistas, enigmas e curiosidades muito divertidas conduzem os participantes à descoberta de todos os recantos e encantos da Quintinha de Monserrate e a desvendar os segredos da vida no campo.

Mais informações

www.parquesdesintra.pt

O Palácio Nacional de Sintra espera pelos mais novos para uma visita encenada “No Palácio de Sintra com a Rainha”.

Para crianças maiores de 04 anos, a visita decorre no dia 26 setembro, às 15:00.

Nesta visita encenada e muito divertida, os participantes são convidados a acompanhar a Rainha D. Maria Pia, numa visita aos seus aposentos no Palácio Nacional de Sintra, recentemente inaugurados, e a ouvir contar, na primeira pessoa, como era ali passado o tempo em família, como eram recebidos os ilustres convidados, entre muitas outras curiosidades que irão ser reveladas.

Mais informações

www.parquesdesintra.pt

Famílias na Floresta é a proposta dos Parques de Sintra, para uma divertida manhã.

Marcada para o dia 19 setembro às 11:00 na Quintinha de Monserrate/Tapada de Monserrate.

Uma oportunidade para as famílias partirem à descoberta da natureza, onde haverá tempo e lugar para correr, trepar, jogar, dar asas à criatividade e fazer abrigos e obras de arte com elementos naturais.

Indicada para crianças dos 04 aos 12 anos.

Mais informações

www.parquesdesintra.pt

Os Parques de Sintra organizam um 'peddy-paper' no Parque de Monserrate, destinada a famílias com crianças, entre os 06 e os 12 anos, decorre no dia 19 de setembro.

Trata-se de uma atividade de exploração do Parque e do Centro de Interpretação da Natureza de Monserrate, através da qual participantes são desafiados a aprender com segredos a serem revelados através da resolução de enigmas, charadas e filmes didáticos.

Mais informações

www.parquesdesintra.pt

Cinema Paraíso é a proposta da Fundação Eugénio de Almeida em Évora, para animar os sábados de verão, até 12 de setembro, com a exibição de filmes para toda a família.

O ciclo de cinema ao ar livre apresenta filmes de Charlie Chaplin, Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle, Buster Keaton, Jacques Tati e muitos outros. Com entrada livre, as sessões decorrem, às 21:30, no Centro de Arte e Cultura, Jardim Tardoz.

Mais informações

https://www.fea.pt/centrodearteecultura/cinemaparaiso

Bilhetes grátis no Pavilhão do Conhecimento. Oferta de 1 bilhete de criança (até 11 anos inclusive) na comora de 1 bilhete de adulto até 21 de setembro. A campanha “Verão é no Pavilhão” foi pensada para toda a família para que em conjunto se possam divertir num espaço de 400m com centenas de módulos interativos e experiências divertidas.

Mais informações

https://www.pavconhecimento.pt/ticketoffice/

O Académico de Torres Vedras apresenta a Hora dos Monstros, onde são contadas as histórias do Livro dos Monstros.

Às terças e quintas-feiras, até outubro, às 21:30 as histórias são transmitidas no facebook do ATV.

Mais informações

https://www.facebook.com/ACADEMICODETORRESVEDRAS/posts/10157532671873196

O Museu da Carris propõe um passeio por Lisboa no Elétrico 28, através de uma viagem virtual, onde se pode conhecer alguns dos locais mais interessantes do património histórico e arquitetónico da capital portuguesa. O percurso começa no Largo Martim Moniz, passa por Alfama, pela Sé, Rua da Conceição, Chiado, Basílica da Estrela e termina no Largo dos Prazeres.

Mais informações

https://www.youtube.com/watch?v=UrBT4JN0O5M&feature=youtu.be

O Museu dos Transportes e Comunicações - Alfândega do Porto partilha, através do seu site e das redes sociais, conteúdos que permitem conhecer a história do Edifício da Alfândega (em processo de Classificação como Monumento de Interesse Nacional), as suas coleções e exposições.

O conto “Zé do Saco: o contrabandista”, novelas aduaneiras, histórias sobre peças das suas coleções, jogos para os mais novos (puzzles e sopa de letras), pequenas visitas virtuais ao Edifício e exposições, são algumas das partilhas disponíveis.

Mais informações

http://www.amtc.pt/

https://www.facebook.com/MuseuDosTransportesEComunicacoes

O site da União Europeia (UE) disponibiliza um conjunto de atividades para entreter os mais novos - puzzles sobre países ou línguas, adivinhas, quizzes de história, geografia e cultura, jogos de bandeiras e o significado das suas cores, monumentos e sítios famosos, jogos de tabuleiro inspirados na ação climática e até um jogo sustentável onde podemos construir uma cidade amiga do ambiente.

A ideia é entreter, testar conhecimentos e também aprender um pouco mais sobre os 27 países que fazem parte da UE. A maioria dos jogos é para brincar online, com elementos interativos, mas há também a possibilidade de imprimir mapas da Europa para colorir ou folhas para um “quantos-queres” de factos históricos, em várias línguas.

Mais informações

https://europa.eu/learning-corner/play-games_pt

A editora Ideias com História criou um site dirigido especificamente a crianças e jovens, denominado CoronaKids, em parceria com a Direção-Geral de Saúde, e criou um jogo online, denominado "STOP Contágio". No site, os mais novos vão encontrar informação útil sobre o vírus, livros, atividades, jogos e vídeos.

Mais informações

www.coronakids.pt

"Manual de primeiros socorros para pais e filhos" é o novo livro editado pela Ideias com História centrado na temática da covid-19. Divertido e com exercícios práticos, o livro é dedicado aos pais/cuidadores e às crianças, que vivem agora uma realidade nova, fechados em casa.

Da autoria da psicóloga Rute Agulhas e com ilustrações de Joana M. Gomes livro promove a saúde mental dos pais e ajuda as crianças a lidar com algumas alterações emocionais ou de comportamento. Através da construção de uma caixa de primeiros socorros apenas com objetos caseiros, o livro apresenta divertidas receitas para lidar com as birras, a tristeza, os pesadelos, a agressividade e o uso abusivo das tecnologias.

Versão gratuita em pdf e versão impressa disponível na loja online da editora - Editora Ideias com História.

Mais informações

https://778303d6-81d9-4ffa-a1ea-34f147e293d1.usrfiles.com/ugd/778303_4301429a405940e9a8ebecedc246a53a.pdf

O Gabinete de Educação da ESA (Agência Espacial Europeia) lançou o “Expedition: Home”, um site completo para crianças e pais fazerem atividades divertidas baseadas no espaço.

O mini-site oferece diversas atividades (dos 03 aos 18 anos) - construir, experimentar, mover, observar, desenhar e colorir, programar e explorar; mini-aulas para os exploradores mais jovens; conhecer um especialista da ESA cada semana e aprender sobre o seu trabalho e participar nos Desafios Espaciais Semanais.

Mais informações

https://www.facebook.com/ESAEducation/

Para quem gosta de pintar, o site Colorir Online oferece uma grande diversidade de imagens de princesa, dinossauros, desportos, sereias e piratas para os mas novos se entreterem enquanto estão por casa.

Mais informações

https://www.colorir-online.com/

O site “Que Bicho Te Mordeu?” revela curiosidades divertias e inesperadas de diferentes temas, fala de direitos humanos, ambiente, cidadania, diversidade cultural e muito outras surpresas.

Mais informações

https://quebichotemordeu.com/