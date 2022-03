"O Banco" é um terno álbum ilustrado para toda a família, que versa sobre a relação especial entre pai e filho, vista através dos olhos de uma mãe.

Com ilustrações de Christian Robinson, artista galardoado com a Menção Honrosa da Medalha Caldecott e a Menção Honrosa Coretta Scott King, "O Banco" chega a Portugal mesmo a tempo da celebração do Dia do Pai.

O Banco (ed. Nuvem de Letras está já em pré-venda. As primeiras páginas para leitura estão disponíveis aqui.

A própria Meghan, Duquesa de Sussex, fala sobre o livro, e lê algumas passagens, neste vídeo.

Relação pai-filho visto através dos olhos de uma mãe

Meghan, Duquesa de Sussex, escreveu o seu primeiro livro para crianças, "O Banco", sobre a relação especial entre pai e filho, vista através dos olhos de uma mãe.

Inspirada no seu próprio marido e filho, a estreia literária da Duquesa de Sussex capta de modo sensível a relação envolvente e expansiva entre pais e filhos, e lembra-nos as muitas formas de expressar o amor numa família moderna. "O Banco" é ilustrado pelo premiado artista Christian Robinson.

Transmitindo um sentimento profundo de ternura, ligação e compaixão, "O Banco" oferece ao leitor uma janela para momentos partilhados entre um grupo diverso de pais e filhos — momentos de paz e reflexão, confiança e crença, descoberta e aprendizagem, e conforto duradouro. O estilo das ilustrações traz alegria a suavidade às páginas, refletindo a beleza do amor de um pai através dos olhos da mãe.

«O Banco começou com um poema que escrevi para o meu marido, no mês a seguir ao nascimento do Archie, diz Meghan, Duquesa de Sussex.

«O poema tornou-se esta história. O Christian criou as belíssimas ilustrações que captam a ternura, a alegria e o conforto da relação entre pais e filhos de origens diversas. Essa representação era particularmente importante para mim, e trabalhei de perto com o Christian para retratar este laço especial através de lentes inclusivas. Tenho esperança de que "O Banco" possa ressoar em todas as famílias, não importa a origem, tal como ressoa na minha.»