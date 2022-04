Seja qual for o resultado do teste de gravidez, a Zippy vai estar ao lado das famílias e ajudá-las em cada etapa da preparação da viagem que é a parentalidade - estando presente não só no momento em que as famílias sabem que esperam bebé, mas antes disso.

Para isso, a marca anuncia o novo Programa Baby Zippy, que vai disponibilizar testes de gravidez em loja, benefícios personalizados a futuros e recém pais e apoio durante o primeiro ano de vida do bebé, ao mesmo tempo que vai apoiar casais que estejam a experienciar dificuldades em engravidar - através de parceiras com clínicas de fertilidade.

“Na Zippy, não queremos apenas dar os parabéns pelo bebé, queremos dar a notícia. Isto reflete a nossa intenção de fazer realmente parte das famílias e de estar presente desde o primeiro momento – que, no nosso entendimento, acontece quando os casais tomam a decisão de alargar a família e não apenas quando sabem que esperam bebé. Esta perspetiva faz com que, para nós, seja fundamental apoiar os casais ao longo de toda a jornada que os leva até à parentalidade – o que inclui o processo que os leva a conseguir engravidar”, explica Filipa Bello, Head of Brand & Creative da Zippy.

Por forma a poder estar presente no momento em que dá a notícia, a Zippy distribuirá, a partir de dia 27 de abril, os testes de gravidez Baby Zippy - disponíveis gratuitamente para todos os casais que se dirijam a uma loja Zippy e o solicitem, desde que sejam ambos maiores de 18 anos.

Para celebrar a chegada do bebé, futuros e recém pais poderão aderir às Lista de Nascimento da Zippy - um serviço que garante 10% de desconto em todos os artigos comprados durante o primeiro ano de vida do bebé e ainda garante o primeiro body da criança. As Listas de Nascimento poderão ser criadas por qualquer casal através de subscrição em loja no site da marca.

créditos: Zippy

Por outro lado, para os casais estejam tentar engravidar e a experienciar dificuldades durante o processo, a Zippy desenvolveu a Bolsa Baby Zippy, que dará acesso a apoio profissional e a tratamentos de fertilidade com condições especiais em duas clínicas parceiras da marca - o IVI, disponível em Lisboa e no Algarve, e o CETI, no Porto.

Ambas as clínicas têm mais de 23 anos de experiência em Reprodução Humana e Tratamento de Infertilidade e contam com uma equipa de especialistas de referência nacional e internacional e métodos de tecnologia avançada, que proporcionam conforto e privacidade às famílias. Para poder aceder à Bolsa Baby Zippy e saber mais informações sobre o processo, poderá consultar o site da marca.

Estima-se que a infertilidade afete entre 10% a 15% dos casais portugueses e cerca de 25 a 50% dos casais com dificuldades reprodutivas relatam sinais de ansiedade e depressão mais elevados.

“Só através de uma iniciativa como esta poderíamos reforçar que queremos ajudar todas as famílias – as que já iniciaram a sua jornada da parentalidade, mas também as que querem começar. É um privilégio poder fazer parte deste processo e ajudar nesta temática tão importante”, conclui Filipa Bello, Head of Brand & Creative da Zippy.