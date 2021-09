O DiscoverEU é uma iniciativa da Comissão Europeia que oferece passes de viagem gratuitos a jovens europeus de 18 anos de idade. Nesta ronda, os jovens de 19 ou 20 anos também podem candidatar-se, dado o adiamento da iniciativa devido à Covid-19.

O objetivo é promover um sentido de unidade e solidariedade em toda a UE através de viagens transfronteiriças e aprendizagem intercultural. Para serem elegíveis para um passe de viagem, os jovens devem passar num questionário de seis perguntas de cultura geral sobre a União Europeia e sobre outras iniciativas da União Europeia dirigidas aos jovens.

Os participantes são encorajados a viajar de comboio de forma sustentável, embora os que vivem em ilhas ou em áreas remotas também possam usar ferries e autocarros ou, em circunstâncias excecionais, viagens aéreas.

Os candidatos bem-sucedidos podem viajar durante um período até 30 dias e terão de o fazer entre março de 2022 e fevereiro de 2023. Uma vez que se continua a desconhecer a evolução da pandemia, serão oferecidas reservas flexíveis a todos os viajantes, através de um novo passe de viagem móvel. A data da partida pode ser alterada a qualquer momento antes da viagem, ou até terminar a validade de um ano.

Candidaturas

A última ronda de candidaturas está aberta aos que nasceram entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003. As candidaturas estarão abertas de terça-feira, 12 de outubro de 2021, até às 12h00 (horário de verão da Europa Central) de terça-feira, 26 de outubro de 2021.

Desde a primeira edição que a iniciativa tem sido um sucesso. No período de dois anos de 2018-2019, houve 350 000 candidatos para um total de 70 000 passes de viagem disponíveis - 66% dos quais viajaram pela primeira vez de comboio fora do seu país de residência.

A iniciativa está de regresso, maior do que nunca, após uma pausa forçada de um ano. Nesta edição existem 60 000 passes para arrebatar. Os candidatos selecionados terão a oportunidade de desfrutar da experiência acerca da qual terão ouvido os relatos entusiastas de viajantes anteriores.

"Não tinha ideia de que esta viagem me pudesse dar tanto em tão pouco tempo... Aprender sobre culturas diferentes, ver novos lugares e conhecer pessoas de todo o mundo foi simplesmente extraordinário e fez-me ter presente que, apesar das diferenças aparentes, todos partilhamos um valor fundamental: a humanidade.

Nunca esquecerei esta experiência... e espero que, no futuro, muitas gerações tenham a oportunidade de fazer o mesmo. Aprendi a não ter fronteiras e senti-me europeu, mais europeu do que italiano, para dizer a verdade, e não pensei que fosse possível."​- Fabio, de Itália – viajou para a Croácia, Alemanha e Espanha.

Desde 2018 que os antigos e potenciais viajantes do DiscoverEU formam agora uma comunidade diversificada e empenhada, que se encontra, tanto online como offline, para partilhar as suas experiências.

Os participantes são convidados a tornar-se Embaixadores do DiscoverEU para promover a iniciativa. São também encorajados a contatar outros viajantes no grupo oficial do DiscoverEU no Facebook para partilhar vivências e trocar dicas, especialmente sobre experiências culturais ou sobre como viajar de forma digital e sustentável.

Todos os participantes são convidados a participar nos encontros do DiscoverEU, online ou presencialmente, logo que seja seguro e possível. Os encontros abordam tópicos como a Europa Digital - o tema DiscoverEU para 2021.

Outras atividades incluem conhecer oportunidades de voluntariado e desenvolver um itinerário ecológico e sustentável para jovens viajantes.