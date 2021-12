A plataforma BBarc7 promove os pequenos comerciantes, artesãos e profissionais dedicados ao público infantil, através da venda online dos seus produtos e serviços.

Roupa, brinquedos e artigos de decoração estão disponíveis para venda na BBarc7, para além de um conjunto de serviços que podem ser adquiridos em formato de voucher.

“Somos diferentes, uma vez que disponibilizamos produtos personalizados aos clientes, bem como pelo facto de trabalharmos com marcas nacionais que criam novos produtos, que são únicos no mercado”, destaca Sónia Figueiredo, gerente da BBarc7.

São exemplos de produtos inovadores, que estão disponíveis para venda na plataforma, as boxes educativas, os lençóis com sistema de segurança para bebés, bem como os vouchers de serviços de, por exemplo, sessões de yoga para grávidas e para bebés, sessões de recuperação pós-parto, assim como consultas de psicologia para pais e filhos.

O desenvolvimento das crianças é uma preocupação para a marca BBarc7, pelo que, na secção de brinquedos, podem ser encontrados produtos em madeira que contribuem para a estimulação cognitiva infantil. Estão também disponíveis um conjunto variado de livros que proporcionam o desenvolvimento do cérebro dos bebés.

É ainda possível encontrar produtos personalizados, como roupa, babetes, fraldas, entre outros artigos de vestuário.

Atenta às novas necessidades e interesses do consumidor atual, a BBarc7 tem uma área dedicada aos produtos ecológicos, por forma a contribuir para um mundo mais sustentável para as gerações atual e futuras.

No Natal, apoie o comércio local

São muitas e variadas as opções disponíveis na plataforma BBarc7 para oferecer às nossas crianças, neste Natal. Presentes personalizados e com marca portuguesa, que irão fazer as delícias dos mais pequenos, mas também vão agradar aos pais.

Numa época em que as grandes superfícies costumam estar com muita afluência de clientes, comprar na BBarc7 também é uma forma dos consumidores fazerem as suas compras de Natal em segurança, de forma tranquila e ponderada, ao mesmo tempo que estão a apoiar o pequeno comércio, que tem sido tão afetado pela massificação dos grandes centros comerciais, bem como, agora, pela Pandemia.

Plataforma permite que comerciantes locais alcancem mais clientes

A BBarc7 foi lançada durante a Pandemia, numa altura em que os comerciantes de bairro foram obrigados a encerrar os seus espaços. Esta plataforma surgiu, assim, como um meio destes negócios continuarem ativos e alcançarem mais clientes.

Sónia Figueiredo destaca que “nunca foi tão fácil e seguro comprar no comércio local”. A BBarc7 garante segurança e comodidade na hora de comprar os produtos e serviços, proporcionando ao cliente uma excelente experiência de compra.