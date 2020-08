De acordo com as recomendações internacionais que servem de orientação a muitos profissionais de saúde um pouco por todo o mundo, incluindo as diretrizes da Comissão Europeia, as mulheres grávidas podem ingerir até 200 miligramas de caféina por dia, não devendo, contudo, ingerir mais do que duas chávenas de café diárias, sem afetar a gravidez. A partir dessa quantidade, o batimento cardíaco é acelerado e a pressão sanguínea aumenta, o que pode ser prejudicial para o feto.

Em vários países, o novo relatório já está a ser contestado publicamente. "Os autores da revisão não analisaram nenhum ensaio clínico randomizado, de modo que as suas conclusões podem apresentar falhas", alerta a jornalista Julia Naftulin, uma das primeiras a noticiá-lo. O American College of Obstetrics and Gynecology, que reúne profissionais de obstetrícia e de ginecologia dos EUA, defende que ingerir até 200 miligramas de caféina por dia não é nocivo para a gravidez.