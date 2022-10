“E depois do bebé nascer?”. A dúvida que muitas grávidas têm nas últimas semanas da gestação vai ser esclarecida, no dia 18 de outubro, pela enfermeira Carmen Ferreira. A autora dos livros “Estamos Grávidos! E agora?” e “Nascemos! E agora?”, vai explicar tudo sobre os cuidados de saúde ao bebé recém-nascido, nos primeiros dias após o parto.

Neste período em que o corpo está ainda a recuperar, os cuidados de saúde com a mulher são também uma prioridade. Sendo a contraceção um dos cuidados a ter no pós-parto para acautelar uma gravidez antes do tempo aconselhado, a enfermeira Conceição Santa-Martha, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, vai esclarecer, ainda neste dia, dúvidas comuns em volta dos métodos contracetivos durante este período e da amamentação.

Já no dia 20 de outubro, Claúdia Xavier, enfermeira especialista em Saúde Infantil e Pediatria e conselheira em aleitamento materno, vai ajudar as futuras mães a preparar a mala da maternidade com todos os itens necessários, sem desperdícios. A enfermeira especialista em reabilitação respiratória, da Alívio em Respirar, Luciana Rodrigues, vai ainda ensinar uma técnica realmente eficaz para a lavagem nasal do bebé, um dos principais cuidados nos primeiros meses de vida.

Com a aproximação do parto, surge também a decisão importante sobre a criopreservação das células estaminais do cordão umbilical do bebé, que, atualmente, constituem uma opção terapêutica para mais 90 doenças. Para explicar como tudo se processa, vai estar presente uma especialista em células estaminais da Crioestaminal.

Além das sessões de esclarecimento, as Conversas com Barriguinhas acabam de lançar o passatempo “A sua gravidez, o seu prémio especial!”, a decorrer até ao final do mês de outubro, que vai atribuir um prémio, à escolha da futura mãe vencedora, que ajude a compor o enxoval do bebé. As informações sobre a inscrição e o regulamento do passatempo estão disponíveis na plataforma.