E se escolhesse uma árvore como prenda de Natal? Sendo o pinheiro um dos símbolos mais conhecidos da época natalícia, o Movimento de Defesa da Vida (MDV), instituição sem fins lucrativos que protege e preserva os valores da família, pretende apoiar famílias em necessidade e promove a venda de árvores, de forma a criar um momento familiar de amor e união na plantação deste ser vivo.

Com um preço unitário de 9,5 euros, cada árvore contará com um packaging especial, tanto para particulares como para empresas, e o valor deste produto reverte para apoiar o trabalho realizado pelo MDV que, em 2019, ajudou 311 famílias e 643 crianças.

Este novo conceito, assente na ideia de que, tal como uma árvore cresce com amor, carinho e preocupação, devemos dar esse mesmo amor à nossa família, é um dos principais motes de trabalho do MDV.

“Esta campanha de Natal espelha o trabalho que realizamos no Movimento de Defesa da Vida, onde procuramos todos os dias apoiar todos os que necessitam de ajuda, nomeadamente as crianças, elementos mais frágeis no seio de uma estrutura familiar. Com este novo conceito, queremos despertar as mentes de todos para a preocupação que devemos ter com a nossa família, enquanto proporcionamos uma atividade lúdica e que pode ajudar o ambiente”, afirma Carmelita Dinis, Diretora Executiva da instituição.

Todos os interessados em adquirir este produto e contribuir para esta campanha, poderão fazê-lo através do número de telefone +351 217 994 530 ou através dos e-mails ana.avillez@mdvida.pt ou marianamiradelgado@mdvida.pt.