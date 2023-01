"As empresas portuguesas têm tido uma capacidade de transformação e adaptação absolutamente fantástica. Temos uma indústria que tradicionalmente é uma indústria poluente e estamos a dar passos gigantescos para a tornar o mais sustentável possível", explicou à Lusa, em Madrid, Luís Figueiredo, do projeto MODA PORTUGAL, uma iniciativa de associações do setor que promove a moda portuguesa no mundo.

Em Madrid, decorreu na terça-feira à noite uma ação da "kids MODA PORTUGAL", focada na roupa infantil, e que teve como lema "together for the future" ("juntos pelo futuro"), dando a conhecer oito marcas nacionais que têm preocupações ambientais relacionadas com o ‘design’ das peças, os materiais usados na confeção e os processos de produção.

O objetivo é tornar a produção mais sustentável, mas também garantir maior durabilidade das peças, permitindo, por exemplo, acompanhar o crescimento da criança e/ou a reutilização da roupa.

"É isso que estamos a tentar mostrar, que estamos na linha da frente. Portugal está na linha da frente e somos reconhecidos internacionalmente por isso", afirmou Luís Figueiredo.

O evento da "kids MODA PORTUGAL" em Madrid focou-se na promoção destas marcas junto da imprensa espanhola especializada em sustentabilidade e moda, mas também dos designados "influenciadores digitais".

Este evento em Espanha foi o primeiro de um périplo internacional por outras cidades europeias, segundo os organizadores.

O projeto MODA PORTUGAL, lançado em 2017, é uma iniciativa do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT) e da Associação Nacional das Indústrias e Vestuário e Confeção (ANIVEC), cofinanciada por fundos europeus do programa Portugal 2020.