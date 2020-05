Cara Fields é uma norte americana que trabalha no departamento de Marketing da Elanco, uma empresa especializada em saúde animal.

Por culpa da Covid-19, tal como muitos de nós, nos últimos tempos Cara e a família viram-se obrigados a trabalhar e ter aulas a partir de casa.

Todos sabemos o desafio que isso pode ser, entre gerir frustrações, controlar a ansiedade e sincronizar as agendas de todos os elementos da família.

Como um pouco de humor ajuda sempre a descontrair em momentos difíceis, o marido de Cara Field teve uma ideia hilariante para animar os dias da esposa, e não só.

Começou a disfarçar-se das mais variadas e cómicas personagens e a aparecer sorrateiramente nas videochamadas de trabalho da esposa.

Mais engraçado ainda é que o faz de forma tão subtil que Cara é quase sempre a última a aperceber-se do que está a acontecer e só quando todos já estão a rir é que se depara com a figura do marido nas suas costas.

Esta ideia tem feito tanto sucesso que as imagens já se tornaram virais e já há até pessoas a enviarem disfarces lá para casa para que o "photobombing" continue.