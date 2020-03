À saída da segunda reunião, promovida pelo Governo, e que juntou o primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, líderes partidários e parceiros sociais, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre já há uma decisão quanto às aulas presenciais retomarem ou não depois das férias da Páscoa.

“Para a semana haverá, no dia 7, uma outra reunião, tendo como preocupação essencial analisar os dados no passado, nomeadamente recente, e previsões eventuais para o futuro, tendo em conta a decisão a tomar pelo Governo no dia 09. Essa será matéria a apreciar de forma específica, concreta, na reunião do dia 07″, disse apenas no final de uma reunião que durou cerca de quatro horas.

A primeira reunião deste tipo decorreu precisamente há uma semana, também no Infarmed, em Lisboa.

As aulas presenciais estão suspensas em todos os estabelecimentos de ensino desde 16 de março, uma das várias medidas excecionais do Governo para conter a propagação da covid-19 em Portugal, e que será revista no dia 09 de abril, antes do início do 3.º período letivo.