A Survive é uma marca de streetwear - criada, em abril deste ano, por Mafalda Benamor de Castro, uma portuguesa de 20 anos que, dirigindo-se ao público jovem, já viu as suas peças ultrapassar o mercado português, com vendas em Espanha, França e Brasil.

Nesta fase pandémica, em que a saúde mental dos jovens tem sido especialmente afetada, a marca Survive acabou de lançar a t-shirt Brain Melting cujas vendas reverterão a favor da Associação de Reabilitação e Integração Ajuda (ARIA).

Assim, por cada t-shirt vendida, serão doados 4 euros ao “Promove-te” – Equipa de Apoio Domiciliário para a Infância e Adolescência, uma das unidades da ARIA inserida na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental, dedicada ao apoio de crianças e adolescentes com problemas de saúde mental.

Segundo Mafalda Benamor de Castro, “a marca Survive nasceu da ideia de ajudar na ‘sobrevivência’ (ou seja, na adaptação) dos mais novos a este mundo que atualmente nos trocou as prioridades. Por isso, é essencial para nós assegurar que, dentro do nosso crescimento, vamos dando o possível apoio a iniciativas e projetos que ajudam a garantir a melhor saúde mental do nosso público-alvo: os jovens”.

Teresa Ribeiro, vice-presidente da ARIA, acredita que “parcerias como esta que acabámos de firmar com a Survive são essenciais para a sobrevivência de organizações como a nossa. No caso, este apoio vai ajudar-nos a dar suporte à recuperação e ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, a par da sua integração social, intervindo no desenvolvimento de competências pessoais, relacionais e no acesso aos recursos na comunidade”.

A t-shirt Brain Melting da SURVIVE pode ser comprada diretamente no site ou na página de Instagram.