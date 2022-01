Seguindo uma das missões a que mais se tem dedicado, a propósito do Dia Mundial da Luta contra o Cancro e do Dia Internacional da Criança com Cancro que se assinalam, respetivamente, a 4 e 15 de fevereiro, a marca dermatológica La Roche-Posay junta-se à Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro – num plano com várias iniciativas que pretendem auxiliar a Associação que tem desenvolvido um trabalho notável no apoio a crianças com doença oncológica.

Assim, a marca fará uma doação monetária de 20 mil euros que tem como objetivo a expansão da Casa Acreditar de Lisboa e serão oferecidos kits de produtos La Roche-Posay adequados para pacientes oncológicos, a todas as casas da Acreditar, nomeadamente em Lisboa, Porto e Coimbra.

Além das doações, a marca irá incluir Qr Codes em todos os materiais de ponto de venda da sua campanha solidária, para que os consumidores sejam redirecionados para a homepage da Acreditar, onde estão indicadas quais as formas rápidas de ajudar a associação, de forma a atingir o maior número de pessoas possível.

Sandro Cardoso, Market Director da Divisão Cosmética Activa Portugal, refere “Cada uma das quatro marcas da Cosmética Activa tem as suas missões e compromissos bem definidos, algo em que temos trabalhado cada vez mais. No caso da La Roche-Posay, enquanto marca especialista em pele sensível, com gamas testadas em pele sob tratamentos oncológicos, um dos seus grandes focos tem sido caminhar ao lado dos pacientes oncológicos com o objetivo de minimizar os efeitos secundários dos tratamentos na pele e consciencializar para o diagnóstico precoce do cancro. E, por isso, faz-nos todo sentido desenvolver esta campanha solidária junto da Acreditar”.

“A Acreditar é uma associação que tem um verdadeiro impacto na vida das crianças com cancro, e, nesse sentido, não podíamos estar mais orgulhosos por podermos contribuir para a expansão de uma das suas casas e por podermos também nós melhorar a qualidade de vida destas crianças, através da doação dos nossos produtos e de ajudar a transmitir a mensagem a ainda mais pessoas”, finaliza a diretora.

Ao longo de todo o ano, a La Roche-Posay irá ativar ainda outras iniciativas solidárias com a Associação, incluindo a oferta de brindes em compras da gama de hidratação Lipikar, no contexto do Gold September, cujo valor será revertido para a Acreditar.