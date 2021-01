A Biblioteca Municipal de Viana do Castelo transmite aos sábados, às 10:30, através das redes sociais da Biblioteca Municipal (Facebook e youtube), a dramatização e encenação de história infantis - “A fada Palavrinha e o gigante das bibliotecas”, de Luísa Ducla Soares e Maria João Raimundo (16 de janeiro); “O Sr. Tigre torna-se selvagem” de Peter Brown (23 de janeiro) e “Olá, eu sou um livro!”, de Rui Grácio e Catarina Fernandes (30 de janeiro).

A 20 de janeiro, pelas 15:00, os mais novos vão poder assistir às histórias “O coala que foi capaz”, de Rachael Bright e Jim Field (20 de janeiro), e, no dia 27, “As preocupações do Billy”, de Anthony Browne

https://www.facebook.com/pages/category/Library/Biblioteca-Municipal-de-Viana-do-Castelo-332216263304/

No dia 21 de janeiro, às 14:00, decorre a atividade "Uma estante com pés, cabeça e coração", através da página de Facebook da Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino, em Torres Vedras. A partir do conto “O Merlo Artista”, de Marion Denchars e da exposição “Ao pé”.

https://www.facebook.com/fabricadashistorias

“Oficina de Filosofia” para crianças onde se treina o pensamento crítico, criativo e colaborativo, sozinhos ou em família. Estas oficinas partem de uma pergunta e de um jogo para que as famílias possam exercitar os músculos do pensamento e "pensar a brincar".

Para famílias com crianças entre os 04 e os 06 anos, a oficina decorre no dia 17 de janeiro, às 11:30.

https://filosofiaparacriancas.pt/

“Da janela vejo o mundo” é uma oficina de construção de um teatrinho de papel. O Atelier para as famílias, decorre no dia 31 de janeiro, às 10:00

https://www.museudamarioneta.pt/pt/evento/da-janela-vejo-o-mundoda-janela-vejo-o-mundo/

Filme “Uma Orquestra Especial” é exibido no Facebook do LU.CA nos dias 16 e 17 de janeiro, às 11:30.

O Festival Play apresenta uma longa metragem que conta a história da orquestra reciclada de Cateura, um grupo musical de jovens do Paraguai que vive ao lado de um dos maiores aterros da América do Sul. Esta orquestra improvável toca música em instrumentos feitos inteiramente de lixo.

https://lucateatroluisdecamoes.pt/event/comecar-em-verde/

A Livraria Aqui Há Gato, situada no centro de Santarém, transmite nas suas páginas do Facebook e do Instagram, diretos diários – às 07:00 e 21:00 sessões da hora do conto para os mais novos.

https://www.facebook.com/aquihagato.livraria/

https://www.instagram.com/livraria.aqui.ha.gato/

Cinema no Sofá é a proposta da Zero em Comportamento com a exibição de “Filminhos Infantis” para todas as idades, a qualquer hora.

https://videoclube.zeroemcomportamento.org/programs/filminhos-janeiro-2021

O Jardim Zoológico e a Lisbon Project apresentam “Todo Tempo do Mundo”, um microsite que agrega um conjunto de atividades criativas e didáticas que pretende apoiar as famílias neste tempo de isolamento em casa. Dividido em quatro categorias, da pintura aos jogos, passando pela construção de brinquedos e por quizzes, os visitantes virtuais são desafiados a pôr à prova os seus conhecimentos sobre os animais e os seus habitats, tornando-se verdadeiros exploradores da natureza.

https://www.todootempodomundo.pt/

O Centro Ciência Viva propõe um conjunto de atividades/experiências para realizar em casa sozinhos ou em família, com programas, sessões de contos, exemplos de exercícios fiscos para realizar em casa, jogos e diversas atividades para entreter os mais novos.

https://www.cienciaviva.pt/ciencia-viva-em-casa/

O Museu dos Transportes e Comunicações - Alfândega do Porto partilha, através do seu site e das redes sociais, conteúdos que permitem conhecer a história do Edifício da Alfândega (em processo de Classificação como Monumento de Interesse Nacional), as suas coleções e exposições.

O conto “Zé do Saco: o contrabandista”, novelas aduaneiras, histórias sobre peças das suas coleções, jogos para os mais novos (puzzles e sopa de letras), pequenas visitas virtuais ao Edifício e exposições, são algumas das partilhas disponíveis.

http://www.amtc.pt/

https://www.facebook.com/MuseuDosTransportesEComunicacoes

"Manual de primeiros socorros para pais e filhos" é o novo livro editado pela Ideias com História centrado na temática da COVID-19. Divertido e com exercícios práticos, o livro é dedicado aos pais/cuidadores e às crianças, que vivem agora uma realidade nova, fechados em casa.

Da autoria da psicóloga Rute Agulhas e com ilustrações de Joana M. Gomes o livro promove a saúde mental dos pais e ajuda as crianças a lidar com algumas alterações emocionais ou de comportamento. Através da construção de uma caixa de primeiros socorros apenas com objetos caseiros, o livro apresenta divertidas receitas para lidar com as birras, a tristeza, os pesadelos, a agressividade e o uso abusivo das tecnologias.

Versão gratuita em pdf e versão impressa disponível na loja online da editora - Editora Ideias com História.

https://778303d6-81d9-4ffa-a1ea-34f147e293d1.usrfiles.com/ugd/778303_4301429a405940e9a8ebecedc246a53a.pdf

Para quem gosta de pintar, o site Colorir Online oferece uma grande diversidade de imagens de princesa, dinossauros, desportos, sereias e piratas para os mas novos se entreterem enquanto estão por casa.

https://www.colorir-online.com/

O site “Que Bicho Te Mordeu?” revela curiosidades divertias e inesperadas de diferentes temas, fala de direitos humanos, ambiente, cidadania, diversidade cultural e muito outras surpresas.

https://quebichotemordeu.com/