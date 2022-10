O Grupo LEGO prepara já a campanha de Natal de 2022 e tem como propósito chegar a mais crianças do que nunca. Na verdade, este ano a empresa comemorou o 90.º aniversário, mais de nove décadas no cumprimento do desígnio de levar a aprendizagem por meio da brincadeira criativa a cada vez mais crianças.

Imaginação, criatividade e mestria juntam-se nos mais de 300 destaques que a LEGO propõe este ano, caracterizadas por uma grande diversidade de temas que satisfazem o propósito de permitir que tanto meninos como meninas encontrem o brinquedo ideal. Para tal, o Grupo LEGO aposta todos os anos na inovação de produtos, criando experiências de brincadeira que despertem o interesse de miúdos e graúdos.

Lançamentos de sets importantes e colaborações assinaláveis com marcas icónicas, além de grandes best-sellers, não deixam de inspirar este ano crianças e adultos a continuarem a desenvolver a criatividade para construir um futuro melhor, que seja fiel aos valores da campanha global da LEGO «Rebuild The World».

Para o conseguir, a LEGO chega à campanha de Natal de 2022 com um catálogo que vai entusiasmar os seus seguidores e conquistar novos fãs. O portefólio do Grupo LEGO continua a insistir na diversidade, um dos principais valores da marca que procura identificar e abranger todos os interesses de um público cada vez mais heterogéneo, independentemente da origem, idade, sexo ou condição.

Uma estratégia bem-sucedida que, no primeiro semestre de 2022, fez o Grupo LEGO registar um aumento de vendas ao consumidor em 17 % em comparação com o período homólogo de 2021, algo particularmente relevante quando 25 % das receitas do Grupo se destinam a ações de cariz social da LEGO Foundation.

Grandes novidades do catálogo de 2022

A primeira das linhas que mais agradam às crianças é LEGO City, um universo inteiro dedicado à recriação de uma cidade em que as crianças podem aumentar a criatividade e a imaginação com recurso ao faz de conta. Além disso, é enriquecida com LEGO City Stuntz, a série que expande o universo de LEGO City, acrescentando à brincadeira papéis e dinâmicas que se vivem no meio urbano real. De facto, traz para este universo os espetáculos de acrobacias com motorizadas e permite às crianças com mais de 5 anos momentos de ação e aventura. Uma injeção de adrenalina em cima de motas acrobáticas com roda de inércia e que são ideais para usar em rampas de lançamento, obstáculos, conjuntos de chamas de fogo LEGO e todo o tipo de desafios em diferentes cenários.

Outra novidade importante que continua a enfatizar a integração de novas tecnologias para melhorar a experiência de brincadeira dos produtos do grupo é LEGO Super Mario. Este ano, a grande novidade foi a apresentação da figura da encantadora princesa Peach, e claro, não podia faltar o icónico castelo de Peach, que ganha vida com o Set de Expansão — Castelo da Peach, e todo um mundo novo de cenários nesta linha desenvolvida em colaboração com a Nintendo. Assim, LEGO Super Mario permite que todas as figuras interajam com cenários e outras personagens para recolherem o maior número possível de moedas num tempo máximo de 60 segundos. Mario, Luigi e Peach reagem às cores dos tijolos (azul, verde, amarelo, vermelho) e a tijolos especiais. Existem mais de 100 reações, que, graças à tecnologia e a um número considerável de personagens e inimigos, trazem para a vida real as dinâmicas destes videojogos.

Outras novidades chegam igualmente às principais linhas LEGO, como LEGO Friends, que este ano cumpre 10 anos. As nossas cinco amigas — Andrea, Emma, Mia, Olivia e Stephanie — dispõem de novos cenários para continuarem a viver todo o tipo de episódios na cidade de Heartlake City, que integra novos sets, entre os quais os dedicados aos cuidados com os animais, em linha com a preocupação com o planeta que a LEGO demonstra com as suas políticas de sustentabilidade. Recorde-se que o Grupo LEGO está empenhado em garantir que em 2025 todas as embalagens são 100 % sustentáveis e que em 2030 todos os produtos têm origem sustentável.

LEGO DUPLO, a linha criada para incentivar a aprendizagem de competências em crianças mais novas continua a integrar novos desafios para os mais novos lá de casa, e a desafiante LEGO Technic, que põe à disposição dos maiores de 7 anos modelos incríveis com funções avançadas como aviões, carros e gruas.

Além disso, LEGO NINJAGO, o tema que transporta as crianças para o mundo dos ninjas, traz novas propostas para os fãs de aventuras ninjas com que as crianças podem reproduzir as cenas lendárias da sua série de animação favorita. Para os amantes de trabalhos manuais e desenhos personalizados, LEGO DOTS permite desenhar todo o tipo de artigos e acessórios para personalizar, da roupa à decoração dos quartos. A linha continua a inovar com o seu sistema de peças 2D, quadros e acessórios de vestuário com que as crianças podem personalizar uma e outra vez um conjunto de artigos de decoração e acessórios de moda.

O segmento de negócio de licenciamento continua a ser uma aposta do Grupo LEGO durante o ano, e os fãs da marca vão encontrar sugestões inovadoras para comemorar a magia que LEGO Harry Potter tem para oferecer. Grandes referências da cultura popular que já seduziram adultos e crianças em todo o mundo não se ficam propriamente atrás, pelo que os consumidores vão ainda encontrar novidades em linhas já emblemáticas como LEGO Star Wars, LEGO Super Heroes, LEGO Minecraft, LEGO Jurassic World e LEGO Disney, bem como na novidade deste ano, LEGO Avatar, a coleção de sets inspirados no famoso filme da 20th Century.

Adultos, crianças grandes com espírito de brincadeira

Novos desafios de construção são agora acrescentados à oferta LEGO para adultos, que assenta em temas que conquistam este público, como motores, cinema, séries de televisão ou decoração. Segundo o estudo Playwell, realizado com base numa amostra de 18 435 adultos, 65 % dos inquiridos acreditam que a brincadeira contribui para o alívio do stress do dia a dia.

Assim, este ano, os adultos vão encontrar sets que, por converterem em forma de LEGO as suas maiores paixões, lhes trarão alegria neste Natal. Da reprodução da Vespa 125 à construção da Grande Pirâmide de Gizé, da linha LEGO Architecture. Os fãs de decoração e de jardinagem têm a Coleção Botânica, que reproduz plantas e flores reais. Graças ao set LEGO Art The Rolling Stones, os amantes de música podem agora evocar a mítica banda, e os apaixonados por arte podem decorar o seu recanto favorito, recorrendo à linha LEGO Ideas, com Vincent van Gogh — A Noite Estrelada.