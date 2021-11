O início do ano letivo do ISAG – European Business School, assinalado numa aula inaugural, ficou marcado pelas intervenções de João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e de Alexandre Meireles, presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Com foco no futuro dos jovens e na “Próxima Geração de Líderes Inspiradores”, os discursos dos convidados inspiraram os estudantes que, no Auditório Consuelo Vieira da Costa ou online, marcaram presença no evento.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto e antigo aluno do ISAG, reforçou aquela que é também a mensagem desta instituição de Ensino Superior do Porto para os próximos anos - “Be the change” –, num claro incentivo à capacidade dos jovens para desafiar ideias, mudar hábitos e transformar rotinas. João Paulo Rebelo incentivou os estudantes a “deixar uma marca no mundo”, afirmando que esta é a “geração que pode contribuir de forma decisiva para a inovação” e ainda que “as melhores respostas estão na nova geração”. Contudo, alertou o Secretário de Estado, é “desejável que não assumamos ruturas geracionais”, recordando a importância da cooperação e partilha entre diferentes gerações.

Para além da importância da formação especializada e do determinante papel dos jovens na promoção da sustentabilidade e na continuidade da transição digital, foram ainda projetadas as competências que os estudantes devem desenvolver para a sua integração bem-sucedida no mercado de trabalho. O Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), Alexandre Meireles, destacou a capacidade de decisão, adaptação e proatividade como fundamentais, recordando que as universidades estão a integrar bem o trabalho das chamadas soft skills. “Está a ser feito esse caminho, mas tem de ser feito um bocadinho mais depressa”, salientou.

“Sejam jovens” foi o principal repto lançado por Alexandre Meireles à plateia. “Não tenham medo de arriscar! Não tenham medo de criar!”, desafiou o Presidente da ANJE, que abordou ainda a importância da transformação do conhecimento em valor, com foco no empreendedorismo e nos meios digitais.