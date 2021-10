Com as vidas das famílias a atingir um ponto de viragem em contexto de pandemia e com o regresso a um dia-a-dia com mais liberdade, também os mais novos começam a usufruir de pequenas saídas com os amigos ou de momentos de brincadeira no parque ao chegarem da escola.

Apesar de mais livres, a segurança de crianças e jovens não deixa de ser uma preocupação dos pais. Mas como assegurar essa segurança? A resposta pode estar num smartwatch. A marca espanhola de relógios inteligentes para os mais pequenos SaveFamily GPS chegou a Portugal depois de vender mais de 100.000 smartwatches na Europa.

Já disponível em Portugal, os aparelhos SaveFamily apresentam-se com todas as características de um pequeno smartphone. "É uma forma mais segura de introduzir os mais novos ao mundo das comunicações e de manter uma proximidade com eles mesmo à distância", explica a marca em comunicado.

Veja as imagens

Para além da geolocalização através do Google Maps, os relógios SaveFamily contam também com chat privado entre o aparelho e a aplicação, agenda de contactos anti-spam que permite contactar apenas a família e um botão SOS que pode ser ativado em caso de emergência.

"A sua capacidade de agregar um cartão SIM para comunicações é uma das grandes mais-valias dos relógios SaveFamily e apresenta-se com um fator diferenciador face a outros aparelhos deste tipo: é compatível não apenas com uma mas com as principais operadoras portuguesas", explica a marca.

"Muito resistentes - também à água - os relógios inteligentes SaveFamily GPS são os aliados perfeitos dos mais pequenos até nas brincadeiras mais agitadas", refere.

"Outras características que podem ser muito interessantes para pais e cuidadores incluem escuta remota, perímetro de segurança que notifica através da aplicação quando a criança se afasta das zonas seguras definidas e acesso a zonas por onde o relógio passou nos últimos 90 dias", conclui a nota.

Os relógios estão à venda com preços a partir dos 69 euros.