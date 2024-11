A ONE assinalou este ano 20 anos. Que balanço faz deste trajeto? Como a marca se adaptou às mudanças do mercado ao longo das duas últimas décadas?

O balanço é bastante encorajador! Estamos entusiasmados. Celebrámos esse 20º aniversário em abril, com os nossos parceiros B2B e com os nossos clientes, e no início de junho com influencers. Ambos foram oportunidades de recordar momentos do passado e partilhar as nossas ambições para o futuro. Detalhando: conseguimos internacionalizar a nossa marca, estando presentes em 17 mercados, com um foco especial em três na Europa. Enfrentámos muitos desafios e ainda sentimos que temos um longo caminho a percorrer para cumprir a nossa missão nesse sentido. Os desenvolvimentos tecnológicos, que à primeira vista podem parecer meros "detalhes", revelaram-se, na verdade, bastante complexos — um verdadeiro desafio que estimulou toda a equipa a demonstrar um espírito de empreendedorismo e criatividade notável na busca de soluções que nos permitissem fazer o lançamento em setembro de 2023. Simultaneamente, lançámos outros grandes projetos em 2023 e 2024, incluindo a renovação da nossa coleção de joalharia e o lançamento da linha de acessórios masculinos. Também expandimos a nossa gama de smartwatches, introduzindo tecnologia de chamadas via Bluetooth.

Todo este crescimento só foi possível graças à coordenação e ao compromisso de uma equipa muito dedicada e profissional, a maioria da qual se juntou a nós no último ano, trazendo uma energia renovada.

Como a marca se adaptou às mudanças do mercado ao longo das duas últimas décadas?

A adaptação às mudanças do mercado tem sido fundamental para o sucesso da ONE ao longo das últimas duas décadas. Desde o início, a marca foi capaz de identificar e responder rapidamente às tendências emergentes, o que nos permitiu manter a relevância e o apelo junto dos nossos clientes.

Primeiro, à medida que o comportamento dos consumidores evoluiu, expandimos a nossa oferta para incluir não apenas relógios, mas também joalharia, smartwatches e acessórios. Esta diversificação foi impulsionada por uma análise constante das necessidades dos nossos clientes e pela vontade de inovar. Por exemplo, ao introduzir smartwatches com funcionalidades modernas, garantimos que estávamos na vanguarda das novas tecnologias e atendendo à demanda por produtos que combinam estilo e funcionalidade. Além disso, sempre tivemos preocupações com práticas sustentáveis, pois para nós, sustentabilidade é eficiência. Mantivemos uma equipa de assistência técnica interna que se dedica a aumentar a vida útil dos nossos produtos. Essa abordagem não só minimiza desperdícios, mas também reforça o nosso compromisso com a qualidade e durabilidade.

ONE celebra 20 Anos. Box Dazzle, PVP 159€ créditos: Divulgação

No que diz respeito à comunicação, a nossa presença digital tem sido reforçada com estratégias de marketing direcionadas, utilizando redes sociais como Instagram e TikTok para interagir com uma audiência mais jovem e engajada. O lançamento de campanhas que refletem a identidade de Lisboa (ONE designed in Lisbon) e enquanto marca portuguesa também tem sido uma forma eficaz de nos conectarmos emocionalmente com os nossos consumidores. Finalmente, temos sido mais proativos a comunicar que temos novidades todos os meses de forma a dinamizar a frequência de visita “todos os meses novas peças – every month new drops”.

Como foram os primeiros anos da ONE e como a visão inicial de Manuel Bento de Sousa contribuiu para o desenvolvimento da marca, a começar pela escolha de nome?

Os primeiros anos foram marcados por desafios e uma visão clara. Manuel Bento de Sousa, o fundador, começou a sua jornada com a ambição de democratizar o acesso a relógios de qualidade em Portugal. Com uma forte paixão pela relojoaria e uma compreensão profunda do mercado, ele estabeleceu a marca em 2004, escolhendo o nome "ONE" para refletir a singularidade e a visão de ser a primeira escolha em acessórios.

A escolha do nome "ONE" simboliza não apenas a liderança no mercado, mas também a ideia de que cada peça é feita para ser única, assim como cada cliente. A visão de Manuel desde o início foi a de criar produtos que inspirassem confiança e individualidade, o que se tornou o ADN da marca.

Nos primeiros anos, a marca concentrou-se em estabelecer uma forte presença no mercado nacional, construindo relacionamentos sólidos com distribuidores e parceiros. Este enfoque na qualidade e no design, aliado a uma gestão eficaz, permitiu expandir rapidamente a sua gama de produtos, evoluindo de relógios para incluir joalharia e, mais tarde, smartwatches.

De que forma a ONE conseguiu democratizar o setor de relógios e joalharia em Portugal?

Uma das principais estratégias foi a oferta de produtos a preços competitivos, mantendo altos padrões de qualidade e design. Isso permitiu que mais pessoas pudessem adquirir peças que não só eram elegantes, mas também duráveis e funcionais. A ONE sempre se empenhou em criar coleções que refletissem as tendências atuais, permitindo que os consumidores se sentissem à vontade para expressar o seu estilo pessoal sem comprometer o seu orçamento.

Além disso, a marca apostou numa distribuição eficaz, estabelecendo parcerias com retalhistas em todo o país e, mais recentemente, expandindo a sua presença online e em lojas próprias. Isso facilitou o acesso aos produtos, tanto em lojas físicas como através do e-commerce, permitindo que os clientes encontrassem facilmente as nossas coleções.

ONE pop-up store

Que estratégias foram implementadas para expandir a presença da marca no mercado internacional?

Implementámos várias estratégias eficazes. Primeiramente, focámos na presença online, investindo no nosso e-commerce e utilizando plataformas digitais para alcançar um público global. A utilização de redes sociais, como Instagram e TikTok, permitiu que nos conectássemos com consumidores em diferentes mercados e partilhássemos a nossa história e coleções.

Não devemos esquecer o esforço na retaguarda, investimos em logística e operações eficientes para garantir que a distribuição dos nossos produtos fosse rápida e eficaz, facilitando assim a compra e a satisfação do cliente em mercados fora de Portugal.

O que inspirou a transição da liderança para a Ana Rita, em 2023?

A transição da liderança para mim, em 2023, foi inspirada pela vontade de trazer uma nova perspetiva e energia à ONE, alinhando a marca com as mudanças do mercado contemporâneo. Estou muito entusiasmada por poder contribuir com uma visão inovadora e estratégica para conduzir a marca na sua próxima fase de crescimento e internacionalização.

ONE celebra 20 Anos. Ana Rita Frazão, CEO da ONE créditos: Divulgação

A minha experiência em marketing e gestão, juntamente com o meu profundo alinhamento com o legado da ONE, que foi passado pelo Manuel, foram fundamentais para assumir este desafio. O Manuel, nosso fundador, reconheceu a importância de integrar ideias frescas e de uma nova geração na liderança, foi uma decisão dele que achou essencial trazer “sangue novo” para manter a nossa relevância e conexão com o público atual.

Quais os objetivos neste momento?

Atualmente, os nossos objetivos focam-se em quatro áreas-chave. Em primeiro lugar, queremos consolidar a nossa presença internacional, expandindo para novos mercados e aumentando a nossa visibilidade global. Estamos empenhados em adaptar as nossas estratégias de marketing para ressoar com diferentes culturas, mantendo sempre a essência da marca que nos caracteriza.

Um dos nossos principais objetivos é reforçar o valor da marca e a conexão emocional com os consumidores. Queremos que a ONE não seja apenas uma marca de acessórios, mas uma parte significativa da vida dos nossos clientes, tanto em Portugal como no estrangeiro. Acreditamos que as nossas peças têm o poder de contar histórias e de serem usadas em momentos especiais, criando memórias que perduram.

Além disso, estamos a investir no desenvolvimento de novas coleções e na inovação dos nossos produtos. A minha equipa e eu estamos constantemente a explorar novas ideias que nos permitam diversificar a nossa oferta e atender melhor às necessidades dos nossos clientes.

Por fim, toda a construção da equipa. Ambicionamos ter a estrutura e as competências certas para concretizar o caminho de crescimento ambicioso.

ONE celebra 20 Anos. BOX ONE MAGICCALL BICOLOR, PVP 199€ créditos: Divulgação

Sabemos que 90% das pessoas que colaboram com a ONE são mulheres. Como é que a composição da equipa, predominantemente feminina, influencia o design e a estratégia da marca?

A predominância feminina na nossa equipa não tem sido uma estratégia intencional, mas sim um reflexo da pesquisa pelo maior talento disponível. Quando recrutamos, o nosso foco está na qualidade e nas competências dos candidatos. Se as melhores candidatas forem mulheres, isso é excelente, mas não priorizamos ou integramos especificamente apenas mulheres. Esse ambiente diversificado, que naturalmente resulta em uma equipa muito competente e criativa traz uma perspetiva valiosa ao design e à estratégia da ONE.

A ONE lançou uma coleção comemorativa dos 20 anos e têm outras como ONE X Mama Help, a propósito do Outubro Rosa. Que coleções considera mais icónicas na marca?

Ocorrem-me dois produtos em particular. A coleção Lisboa que era uma coleção de joalharia com um design muito influenciado pela joalharia tradicional portuguesa e que foi um sucesso de vendas de 2014. E também qualquer uma das nossas boxes com braceletes intercambiáveis que continuam a encantar os nossos clientes.