A competição anual da Associação Internacional de Fotógrafos Profissionais de Nascimento (IAPBP) celebra a beleza do parto e a habilidade dos fotógrafos especializados nesta área do mundo inteiro, em quatro categorias principais – detalhes do nascimento, trabalho de parto, parto e pós-parto.

Este ano, o Concurso de Imagem do Ano da Associação Internacional de Fotógrafos Profissionais de Nascimento de 2022 traz algumas novidades, nomeadamente quatro subcategorias – preto e branco, documentário, belas artes e dificuldades e perdas. A associação de nascimento número um em todo o mundo abrange mais de 1.100 membros em 52 países.

CONHEÇA AQUI OS VENCEDORES:

*Nota: As fotos apresentam nudez e são extremamente gráficas e podem ferir as suscetibilidades de alguns utilizadores

“Estamos incrivelmente orgulhosos dos participantes do concurso deste ano porque, apesar de tudo o que sofremos na nossa comunidade nos últimos anos, este concurso representa a resistência que os fotógrafos de parto têm para superar desafios imprevistos. Também estamos entusiasmados em apresentar uma nova, impactante e poderosa subcategoria intitulada "Hardship & Loss". Desejamos homenagear 1 em cada 4 pessoas que dão à luz e que sofrem aborto e/ou perda e convidar essas imagens para a nossa fotografia de celebração do nascimento é uma maneira de fazer isso", afirmou Liz Cook, diretora da IAPBP.

Altamente antecipados, os resultados rapidamente se tornam virais a cada ano quando os vencedores são anunciados. As imagens são julgadas de acordo com uma variedade de critérios e o vencedor do primeiro lugar será apresentado ao longo do ano.

A IAPBP reuniu um impressionante painel de juízes para a competição deste ano. A fotografia de parto é um campo altamente especializado e a escolha de ter a experiência documentada é uma decisão intensamente pessoal. Envolve o processo de nascimento, o ambiente, os pais e os acompanhantes.

A fotografia de nascimento engloba as lágrimas de alegria, a maravilha de trazer uma nova vida ao mundo e celebra a família. Os fotógrafos especializados na área usam a sua arte para contar a história do nascimento.