Crónica anterior: Gravidez em tempo de pandemia. Bem-vinda ao maravilhoso mundo das teleconsultas

Não sei onde foi parar o tempo, deixei de contar. Entrei em quarentena no dia 11 de março e de repente passaram dois meses. Ou nove semanas. Estava de 24 e já cheguei às 33. Desde aí, as medidas apertaram, chegou a primavera, a hora mudou, temos mais tempo de sol, tivemos belos dias de inverno em plena primavera, abril cumpriu a tradição das "águas mil", maio começou e já estamos quase a meio do mês. Vivi as últimas semanas do segundo trimestre e entrei nos derradeiros e últimos meses de gravidez. Mas sou só eu que tenho a sensação de que, apesar de muito ter mudado, os dias são todos iguais?

Lembram-se quando me queixava de passar demasiado tempo ao computador? Pois bem, passadas duas semanas, o sentimento é o mesmo. Deixámos de estar em Estado de Emergência, mas a minha rotina não mudou, só as minhas formas: estou em franco crescimento o que significa que a vida continua e segue o seu rumo. A miúda cresce de dia para dia.

No entanto, descobri que há uma questão, que me passava completamente ao lado, antes de engravidar, e que se chama mala da maternidade.

Há duas perguntas que muito se têm repetido nas últimas semanas (meses): “Já escolheram o nome?” (está na melhor de três, mas só quando ela nascer) e “Já fizeste a mala?” (também serve a variação “já têm/começaram a preparar as coisas?”).

Tentarem encontrar uma resposta para a data ideal para fazer a mala funciona mais ou menos como acertar nos números do Totoloto: uns sítios dizem 30 semanas, outros 32, outros 34, outros 36. É à nossa escolha, é a conclusão a que chego. Basicamente, o que nos devem querer dizer é "a partir do terceiro trimestre, e antes de lhe rebentarem as águas ou entrar em trabalho de parto, faça o favor de a fazer". E, nesta roleta russa de semanas, volta e meia lá surge a pergunta: “Então e a mala”?

Uma das minhas colegas, mãe de três, mandou-me uma mensagem que dizia algo tão simples como: 'Ela só vai precisar dos pais calmos e felizes, e em especial de ti. O resto faz-se e nua não fica de certeza'

A mala não está feita. E não vai estar para já. Felizmente ou infelizmente, quem tem as roupas de bebé é a minha mãe, que as vai lavar, e ainda tenho coisas para recolher. Quando há umas semanas lhe falei da questão da roupa (estive dois meses sem estar com os meus pais, afinal estávamos em confinamento, separados por mais de 100 quilómetros), ela respondeu-me com um "mas queres isso já para quê? Depois as roupas ficam nas gavetas a ganhar cheiro!". Eu sabia que tinha ido buscar o meu lado prático a algum lado.

Deixem-me que explique uma coisa. Eu (nós, enquanto casal, na realidade) sou aquela pessoa que faz a mala na noite antes de ir de férias ou de viagem. Demoro uns dez minutos. Já aconteceu várias vezes fazê-la no próprio dia e seguir. Aliás, somos aquele casal que divide a mesma mala de viagem quando vai de férias. Malas separadas só quando implica idas de avião pela questão dos líquidos (nem mala de porão levamos). Não somos minimalistas, somos práticos.

Nestas viagens em conjunto, 100% das vezes é ele que a começa. A única coisa que eu tenho de fazer é meter a roupa que vou vestir e tratar do nécessaire (porque é ele a meter coisas até rebentar e eu a tirar). Portanto, aqueles que me dizem “não esperes que ele faça a mala se acontecer algum imprevisto” podem descansar.