“Cuidados a ter com a pele” é o tema do próximo Conversas Sobre... organizado pela Fundação Rui Osório de Castro (FROC). Nesta sessão será abordado o impacto que os tratamentos oncológicos podem ter na pele e quais as melhores formas de evitar, tratar ou atenuar algumas dessas situações.

Esta edição online vai ter lugar no dia 5 de julho pelas 16.00 e vai contar com a participação da Dra. Mariana Cravo, Dermatologista no Serviço de Dermatologia do IPO de Lisboa, e da Enfermeira Fátima Soares, do Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa.

Ao longo de uma hora, os participantes poderão colocar as suas questões sobre o tema que, posteriormente, serão esclarecidas pelo painel de especialistas convidados.

Recorde-se que o projeto Conversas Sobre… foi criado em 2020 pela FROC e desde então que promove diversas sessões curtas, orientadas por profissionais da área, sobre um determinado tema ligado à oncologia pediátrica, direcionadas para as famílias, doentes ou sobreviventes.

Todos os participantes interessados devem fazer a sua inscrição prévia e obrigatória aqui.