#mãeEmuitomais é a campanha lançada pela marca Chicco que desafia todas as mulheres a abraçar a totalidade infinita do que é ser mulher E mãe.

Por isso, e para dar voz a este desafio, a Chicco convidou as embaixadoras da campanha e também algumas mulheres anónimas para partilharem, em nome próprio, as suas tão diferentes experiências enquanto Mulheres que conciliam mil e um papéis para além do de Mãe.

A Chicco apresentou a sua nova campanha global #mãeEmuitomais, adaptada a Portugal, no passado mês de outubro, e agora partilha o resultado do primeiro testemunho das embaixadoras Filipa Gomes, Carolina Henke, Márcia D’Orey e Yolanda Tati, e também de algumas mulheres anónimas que se sentiram impactadas pelo movimento criado pela marca.

Para representar o conceito da nova campanha, este trabalho foi desenvolvido por uma equipa de mulheres: as fotógrafas, Mafalda Boavida e Solange Marques (que é também uma das protagonistas da campanha), as videografas, Diana Marques e Francisca Capelo, as maquilhadoras, Carina Quintiliano e Yara Lacerda, e a host, Nádia Torquato – Brand Manager da Chicco em Portugal.

As várias plataformas onde a Chicco está presente – Facebook, Instagram, Youtube e Site – estarão alinhadas na comunicação desta campanha durante todo o ano, onde se pode ver este novo vídeo.

Durante o mês de janeiro serão lançados os testemunhos individuais de cada uma das mulheres que representam esta campanha.