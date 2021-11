#mãeEmuitomais é a nova campanha de awareness da marca Chicco que lança um desafio a todas as mulheres: abraçar a totalidade infinita do que é ser mulher E mãe. Porque os objetivos profissionais e pessoais de uma mulher não são e não devem ser incompatíveis com uma possível escolha pela maternidade. Nem a maternidade deve ser uma imposição.

Na nossa sociedade, a maternidade continua a colocar, muitas vezes, as mulheres numa encruzilhada: ser mulher ou mãe. Com a sua nova campanha, a Chicco quer trazer à discussão a importância de as mulheres poderem ser livres para serem o que quiserem, quando quiserem, sem culpas.

Para que todas as mulheres saibam que não têm de escolher entre ser uma ou outra: podem ser #mãeEmuitomais, sem que se sintam pressionadas a renunciar à sua identidade.

Sem romantismos, o vídeo da campanha retrata alguns momentos da vida de três mulheres: uma atleta, uma arquiteta e uma artista musical, que lutam contra as suas paixões e o seu próprio projeto de maternidade.

Três mulheres muito diferentes mas unidas pelo facto de terem crescido com a vontade de ir atrás dos seus sonhos e de não quererem ser uma "ou" a outra.

Para tornar tangível a mensagem de que a campanha dá voz, a Chicco também reinterpretou de forma criativa o símbolo mais utilizado para representar a feminilidade.

Para representar a nova campanha, a Chicco desafiou quatro mulheres portuguesas, todas mães e muito mais do que isso: Filipa Gomes, apresentadora e Chef conceituada, Márcia D’Orey, criadora de conteúdos e sonhadora por natureza, Sara Moreira, atleta olímpica premiada, e Carolina Henke, empresária de sucesso na área da restauração e doçaria.

Todas as protagonistas da campanha #mãeEmuitomais escolheram ser mães sem abdicar dos seus sonhos, ainda que muito diferentes entre si. Representam várias profissões, têm experiências e até formas de encarar a maternidade bem distintas, mas todas escolheram cumprir as suas ambições.

Filipa Remígio, Marketing and Sales Director da Artsana Portugal, também ela mulher e na direção da marca, explica a campanha na primeira pessoa: “Ser mulher e mãe são coisas diferentes, mas tão intimamente ligadas que por vezes se confundem. É frequente deixarmos os nossos desejos e aspirações pessoais para segundo plano quando nos tornamos mães e a dificuldade no equilíbrio entre tudo aquilo que somos é real. A campanha #mãeEmuitomais é um manifesto dedicado a todas elas: queremos que saibam podem ser mulheres e mães e tudo o mais que quiserem. Com esta campanha, pretendemos dar-lhes força, queremos que saibam que são donas das suas escolhas e que não precisam de abdicar dos seus sonhos e ambições”.