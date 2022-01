A Feira do Bebé está de volta ao Intermarché pelo segundo ano consecutivo. De dia 6 a 26 de janeiro, a insígnia do Grupo os Mosqueteiros vai oferecer a melhor seleção de produtos para mães e bebés, num folheto inteiramente dedicado ao mundo da puericultura.

Esta edição destaca-se pela oferta de um guia digital com receitas, dicas e sugestões, que vai tornar mais fácil a vida dos pais nos primeiros meses dos bebés.

O guia “As minhas primeiras Refeições” é um exclusivo Intermarché já está disponível para download, através do QR code presente no folheto. As diversas receitas, orientações e curiosidades apresentadas são da autoria da nutricionista Lillian Barros e do Rui Marques, autor do conhecido blogue “A Pitada do Pai”.

O guia é gratuito e está dividido em 8 partes - conselhos nutricionais, papas, sopas, baby-led weaning (bebés que se alimentam sozinhos), fruta, sobremesas e bolachas – deixando várias sugestões para tornar as refeições do bebé mais nutritivas e divertidas.

No folheto é possível encontrar passatempos, descontos e produtos essenciais para o bem-estar das crianças e mães. Com o mote “Tudo aos preços mais pequeninos”, é possível descobrir refeições, produtos de higiene, brinquedos e utilitários, a preços especiais e com descontos até 60%.