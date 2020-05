O objetivo é ajudar as famílias portuguesas e responder às suas questões sobre saúde e bem-estar durante os tempos de distância social e maior recolhimento.

A representar a DGS estará a enfermeira Bárbara Menezes, Coordenadora do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil e representante da DGS na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, e pela UNICEF estará Leonor Costa, da Direção de Políticas de Infância e Juventude.

Como fortalecer os laços entre as famílias e gerir momentos de maior tensão? Como lidar com a nova dinâmica na vida das crianças, jovens, pais, mães e cuidadores/as? Estas e outras respostas num webinar da DGS e da UNICEF que pode aceder através deste link no dia 7 de maio pelas 17h00.

A sessão tem um limite máximo de participantes pelo que será gravada e posteriormente partilhada com todos os interessados.

Portugal encontra-se em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Mais de 25 mil casos de infeção em Portugal

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia, o país contabilizava na terça-feira 1.074 mortos associados à COVID-19 em 25.702 casos confirmados de infeção.