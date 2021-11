A Twistshake, marca sueca de puericultura e marca tendência a nível internacional, instala-se finalmente no mercado nacional para tornar mais fácil e mais divertida a vida das famílias portuguesas.

Com um portfólio alargado de produtos, dos coloridos biberões aos carrinhos de bebé, sem esquecer os têxteis, produtos de banho ou acessórios variados, os produtos Twistshake têm em comum a qualidade, a funcionalidade, a durabilidade, a tecnologia inovadora, a segurança e, claro, o design.

Vienar Roaks, fundadora e CEO Twistshake, criou a marca há 10 anos após se deparar com inúmeras dificuldades associadas à alimentação do seu primeiro filho. Nasciam assim os primeiros biberões Twistshake, produtos estrela da marca, que rapidamente se afirmaram como favoritos das famílias e influenciadores um pouco por todo o mundo.

Os biberões Twistshake Anti-Colic, que combinam inovação e funcionalidade, beneficiam do sistema TwistFlow, composto por uma válvula de ar e uma rede misturadora, para assegurar uma sucção contínua e fluída, neutralizando as cólicas do bebé.

Biberões Twistshake Anti-Colic créditos: Twistshake

À elevada performance juntam-se extrema durabilidade e segurança (feitos em plástico PP de alta qualidade e sem BPAs), ergonomia, e facilidade de higienização e enchimento, graças ao seu gargalo extralargo.

E porque estética e funcionalidade podem e devem andar de mãos dadas, os novos Twistshake Anti-Colic estão disponíveis em vários tamanhos (dos 0+m aos 6+m) e numa diversidade de tons pastel, capazes de expressar a personalidade dos mais novos.

A este juntam-se o Straw Cup, e o Kid Cup, que agora chegam a Portugal, entre outros utensílios que compõem a gama de alimentação. Mas o universo Twistshake não se esgota aqui.

créditos: Twistshake

Em menos de 10 anos a marca cresceu, assumindo-se agora como referência de puericultura que acompanha a evolução dos bebés, respondendo com produtos divertidos e descomplicados às necessidades crescentes das famílias.

Reconhecidos pela sua qualidade e segurança, através de inúmeras certificações, os produtos Twistshake têm vindo a conquistar, consecutivamente e em diversos mercados, distinções pelo seu design e inovação.

Os produtos da marca estão à venda em farmácias, parafarmácias e lojas de puericultura.