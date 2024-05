A turma do 12ºF do Curso Profissional de Gestão de Equipamentos Informáticos, da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, participou este ano letivo no Prémio Energy Up, promovido pela Fundação Galp, com o projeto "School Assistant", ficando em 1º lugar na categoria de melhor projeto de Ensino Secundário/Profissional.

O Prémio Energy Up distingue as escolas que desenvolveram projetos exemplares na área da transição energética, mobilidade sustentável e consumo energético mais eficiente.

No dia 29 de maio, Dia Mundial da Energia, a Fundação Galp realizou a Cerimónia de entrega de Prémios Energy Up, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

O Prémio Energy Up é parte integrante do Programa Educativo Future Up, que conta com o apoio institucional da Direção-Geral da Educação (DGE), da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Agência para a Energia (ADENE), sendo, no biénio 2022-2024, cofinanciado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia.

Este programa da Fundação Galp já mobilizou 21.000 escolas do país, continente e ilhas, impactando mais de 2,2 milhões de professores e estudantes.