Aprender inglês é mais do que estudar, praticar o idioma na vida real é fundamental para desenvolver vocabulário, promover relações interpessoais e conhecer diferentes hábitos e culturas. O British Council, organização internacional do Reino Unido para as relações culturais e oportunidades educativas, desenvolve programas específicos para manter a aprendizagem da língua durante as férias de verão nas diferentes idades. Além disso, Julie Tice, Diretora Académica do British Council em Portugal, partilha alguns conselhos sobre como motivar e envolver pais e filhos na aprendizagem.

“As crianças aprendem melhor e mais rápido em ambientes positivos e seguros e quando se sentem motivadas”, refere Julie Tice. Na aprendizagem da língua, Julie Tice lembra que “é fundamental abordar temas que lhes despertem interesse, através de canções, jogos ou trabalhos manuais, quando falamos em crianças mais pequenas. As atividades físicas, relacionadas com ciências, ou teatro podem ser interessantes em idades de primária, e desafios em formato Escape Rooms ou debates em inglês, no caso dos adolescentes.”

A aprendizagem torna-se mais efetiva quando está relacionada com atividades do dia a dia. Os mais pequenos necessitam de atividade física, comunicar, brincar, ouvir histórias ou canções e precisam de mudanças de foco ao longo do dia para se concentrarem e tirarem o máximo partido. O LearnEnglish Kids facilita esta tarefa, reunindo diversos conteúdos dinâmicos e adaptados a estas idades.

No caso dos jovens, funcionam bem os vídeos, artigos online e os conteúdos disponíveis em LearnEnglish Teens para a preparação de exames ou melhoria de habilidades específicas.

As competências trabalhadas são determinadas pelas fases de desenvolvimento que os alunos completam em cada idade. As aulas infantis caracterizam-se por criar um ambiente de exploração para que as crianças se divirtam e aprendam inglês de forma espontânea enquanto descobrem o mundo que as rodeia. Nas crianças entre os 6 e os 9 anos, o foco passa por desenvolver a sua confiança, pensamento crítico, criatividade e imaginação, o sentido de civilidade ou resolução de problemas. Para crianças entre os 10 e os 12 anos, explorar em inglês temas relacionados com história, geografia e ciências, permite que adquiram conhecimentos e compreendam melhor o mundo que os rodeia. Em idades mais avançadas (13-17 anos), o programa foi concebido para que os jovens consolidem as suas competências de comunicação em inglês e consigam exprimir as suas opiniões sobre assuntos da atualidade, fortalecendo a sua capacidade de liderança para que possam atuar com facilidade e segurança num futuro profissional e académico global.

Além dos vários recursos online, os pais também desempenham um papel chave na aprendizagem do inglês, incentivando a ver filmes ou séries em conjunto ou promover conversas sobre os assuntos das aulas, mantendo viva a sua curiosidade.