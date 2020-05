“Era importante que neste esforço de desconfinamento também tivéssemos a abertura das escolas e fizemo-lo com consciência, fizemo-lo, acima de tudo, querendo aumentar os graus de segurança para que a confiança existisse verdadeiramente”, afirmou Tiago Brandão Rodrigues.

No dia em que mais de 500 estabelecimentos de ensino reabrem portas para receber os alunos do 11.º e 12.º anos, depois de dois meses com aulas à distância, o ministro da Educação acompanhou o regresso na Escola Secundária de Santa Maria, em Sintra, distrito de Lisboa.

Por outro lado, o ministro da Educação afirmou hoje que a possibilidade de alguns alunos dos cursos profissionais estarem a concluir o estágio na fase que antecede os exames nacionais não cria desigualdades, sublinhando que sempre houve estágios nesta altura, havendo por isso a possibilidades destes estudantes se candidatarem ao Superior.

Depois de passar por quatro aulas, aproveitando para conversar com alunos e professores, Tiago Brandão Rodrigues elogiou o trabalho da escola sintrense, que acompanha aquilo que tem vindo a ser feito nas últimas semanas por escolas em todo o país.

“Recebemos por parte da direção um sinal de confiança, de segurança, mas, acima de tudo, vimos em cada uma das salas de aula em que entrámos como os alunos e os professores mostraram que era importante voltarem a estar juntos”, descreveu o ministro.

À entrada da secundária de Santa Maria, as setas pintadas no chão assinalam os circuitos de entrada e saída. Dentro das salas, não estão mais de 15 alunos, o que obrigou à divisão das turmas em diferentes turnos, e as aulas decorrem em diferentes blocos da escola.