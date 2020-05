De acordo com o fundador e presidente da ONG KidsRights, Marc Dullaert, sediada em Amesterdão, nos Países Baixos, a crise pandémica reverteu “anos de progresso feito ao nível do bem-estar infantil”.

As medidas implementadas por vários países para mitigar a propagação da pandemia tiveram “um impacto desastroso em muitas crianças”, prosseguiu o responsável, citado pela agência France-Presse.

As crianças estão “muito vulneráveis” ao trabalho infantil e casamentos forçados por causa, em particular, do encerramento das escolas, prosseguiu o presidente da KidsRights.

A pressão sobre os sistemas de saúde de vários Estados também encerrou programa de imunização contra doenças como a poliomielite ou o sarampo, o que vai levar a “um aumento na mortalidade infantil com centenas de milhares de mortes”, sublinhou o dirigente da ONG.

Em relação ao sarampo, a suspensão das campanhas de vacinação em pelo menos 23 países já terá afetado mais de 78 milhões de crianças com 9 anos ou menos, dá conta a KidsRights.