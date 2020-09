Em comunicado, a Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto, explicou estar a realizar, através de equipas multidisciplinares compostas por técnicos da autarquia e da saúde pública, inspeções a todos os estabelecimentos de ensino para verificar se os planos de contingência referentes à pandemia da covid-19 necessitam de algum ajuste.

Além disso, está a contratar mais 180 assistentes operacionais para reforçar as operações de limpeza, tendo já equipas municipais preparadas para fazer a higienização dos espaços de maior aglomeração junto às escolas, sublinhou.

Outra das medidas de preparação do novo ano letivo 2020/21 passa pelo ajustamento dos horários dos transportes públicos aos da entrada e saída dos alunos das escolas, referiu.

Esta medida resultou de um acordo entre a câmara local e o operador dos transportes públicos do concelho – ViaMove, vincou.

Os horários da Metro do Porto e da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto já respondiam às novas necessidades, pelo que não foi necessária qualquer adaptação, ressalvou.

A autarquia salientou que o ajuste dos horários tem como principal objetivo evitar a aglomeração de alunos nas proximidades das escolas e locais de embarque e desembarque, por forma a reduzir o risco de contágio.

“Uma das questões levantadas pela DGS [Direção-Geral da Saúde] e pela Autoridade de Saúde de Matosinhos são os fluxos de alunos no exterior das escolas, uma vez que podem potenciar a propagação do vírus. Nesse sentido, para além do esforço que fizemos junto do operador para que os transportes públicos correspondam de forma direta aos novos horários, vamos ter um reforço da presença dos agentes da Polícia Municipal nas áreas circundantes dos estabelecimentos de ensino”, disse a presidente da câmara, citada na nota.

Luísa Salgueiro garantiu que toda a comunidade escolar está empenhada para que este início de aulas corra da forma mais tranquila possível.

As aulas para os 18.142 alunos de Matosinhos começam a 17 de setembro, à exceção do Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes, que arrancam na segunda-feira.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.846 pessoas das 60.895 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.