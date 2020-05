"Mais de metade da amostra (56,7%) não concorda com a reabertura das escolas no ensino secundário no mês de maio, embora 37,5% concordem, desde que mantendo o distanciamento físico", de acordo com o inquérito do Observatório de Políticas de Educação e Formação (OP.Edu).

Já 4,9% dos 1.754 indivíduos inquiridos não têm opinião sobre a matéria, enquanto apenas 0,9% é favorável à reabertura das escolas secundárias sem restrições em maio.

"No conjunto, apenas 36,9% concordariam com a abertura das aulas do 11.º e 12.º anos, embora se mantenha uma maioria de 53% dos inquiridos a afirmar que não concordam com a abertura das aulas de qualquer ciclo", indicou o OP.Edu.

Quando confrontados com o cenário hipotético da abertura das aulas do ensino secundário no mês de maio, as condições mais valorizadas para que isso aconteça em segurança são o uso de máscaras e de luvas (57,9%), turmas mais pequenas (53,7%), e a manutenção de um regime combinado de aulas presenciais e aulas remotas pela Internet (43,6%).

Outra conclusão do inquérito é que a esmagadora maioria (92,5%) da amostra concordam com a decisão de o Governo de cancelar as aulas presenciais do ensino básico até ao final do ano letivo.

Já a opinião sobre a reabertura das instituições de ensino superior no mês de maio está mais dividida: 47,3% não concordam e 40,9% concordam desde que mantendo o distanciamento físico.