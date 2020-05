Quase duas semanas depois da data sugerida pelo MCTES para a retoma gradual das aulas presenciais no ensino superior, a Fenprof refere que “há situações muitos dispares” nas instituições.

O Departamento de Ensino Superior e Investigação da Fenprof encontrou diferentes realidades quer nas universidades e politécnicos como nas unidades de investigação neste regresso ao trabalho presencial.

Na reabertura do ensino presencial do ensino superior e investigação, os sindicatos afirmam que é preciso respeitar a segurança e a saúde de todos os que frequentam as escolas bem como de todas as comunidades envolventes que com eles interagem.

Sobre o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, a Fenprof defendeu que devem ser distribuídos gratuitamente a todos os trabalhadores e estudantes.

Portugal contabiliza 1.184 mortos associados à COVID-19 em 28.319 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Veja o vídeo: O que acontece ao vírus quando entra em contacto com o sabão?