“Nós queremos ajudar mas não temos quaisquer qualificações para dar apoio nos serviços de saúde, que são quem mais precisa neste momento, ou outros serviços, mas podemos ajudar alunos mais novos a estudar”, contou à Lusa a estudante de 18 anos.

Através das redes sociais contactou os alunos portugueses a estudar em Inglaterra e houve duas alunas que se entusiasmaram com a ideia: Teresa Magalhães, também do 1.º ano do curso de Economia, e Sofia Abecassis Saldanha, do 1.º ano de Política e Relações Internacionais.

As três jovens arrancaram com o projeto a 31 de março e em apenas um mês têm já 160 voluntários dispostos a ajudar os alunos mais novos e este momento aguardam apenas ser contactados por quem precisa.

As escolas estão encerradas desde 16 de março como forma de conter a disseminação do novo coronavírus e só no próximo ano letivo deverão ser retomadas as aulas presenciais para os alunos do ensino básico.

Até lá, os cerca de 850 mil alunos do 1.º ao 9.º ano têm aulas através do ensino à distância e do programa televisivo #Estudoemcasa, que funciona todos os dias na RTP Memória.