Desde 16 março, quando o Governo mandou encerrar todos os estabelecimentos de ensino e as aulas passaram a ser à distância, que cerca de 700 escolas se mantiveram de portas abertas para receber os filhos de profissionais de saúde ou de outras áreas consideradas essenciais, como os serviços de proteção e socorro ou das forças armadas, que não podiam ficar em casa durante o combate à pandemia da covid-19.

O diploma que definia a quem se dirigiam as escolas de acolhimento foi atualizado e agora permite também receber os filhos de professores e funcionários que, em breve, poderão ter de regressar às escolas para garantir o reinício das aulas dos alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade.

Em declarações à Lusa, a secretária de estado da Educação, Susana Amador, explicou que a atualização da portaria pretende acompanhar as mudanças que vão existindo com a evolução da pandemia da covid-19 ou com medidas que vão sendo introduzidas, como o projeto #Estudo em Casa, que desde segunda-feira transmite diariamente aulas para os alunos do 1.º ao 9.º anos através da RTP Memória, graças ao trabalho de mais de 100 docentes.

O diploma prevê que estes professores também possam deixar os seus filhos numa das escolas de acolhimento, tendo em conta que têm de gravar as aulas nos estúdios da RTP.

“A preocupação da atualização foi alargar ao pessoal docente e não docente que vai ter de regressar eventualmente à escola, a par dos funcionários da ASAE e dos intérpretes de língua gestual portuguesa, que são essenciais para a condução do programa #Estudo em Casa, assim como para os profissionais dos refeitórios escolares”, explicou Susana Amador.