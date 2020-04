O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) pede ao Governo e às instituições de ensino que avancem com medidas para melhorar as condições de trabalho dos docentes e alunos para responder à crise pandémica da covid-19, que já provocou mais de 600 mortos e 19 mil infetados em Portugal.

As instituições de ensino superior têm liberdade para decidir, uma vez que gozam de autonomia científica, pedagógica, cultural e disciplinar, mas o SNESup entende que neste momento são precisas regras uniformes, nomeadamente num cenário de regresso às aulas presenciais.

“No Ensino Superior parece estar tudo ainda por decidir, como por exemplo, quanto ao uso, ou não, de máscaras pelos alunos e pelos docentes, ou a distância a que se devem manter entre si”, refere o sindicado em comunicado enviado à Lusa.

O SNESup enviou esta semana uma carta ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) com propostas, nomeadamente a necessidade de um “planeamento correto e atempado do regresso às atividades presenciais, com adequação dos planos de contingência e com possibilidade de regresso progressivo e faseado”.

Para os professores é preciso garantir que serão respeitadas as condições de higiene e segurança e que será disponibilizado material de segurança, desde máscaras, a luvas, viseiras ou gel desinfetante.

Ter os espaços letivos adequados para conseguir manter o distanciamento social e reduzir o número de alunos por turma são outras das exigências.