Em entrevista à agência Lusa, Duarte Cordeiro, membro do Governo que faz a ligação entre autarquias, entidades de saúde, da segurança social e proteção civil na área de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), indicou que são 11.500 os funcionários de creches que têm de ser testados num “prazo muito curto de execução”, até 18 de maio, dia previsto para a reabertura de creches.

“Começámos esta segunda-feira numa creche da Santa Casa de Lisboa, na Alta do Lumiar [Lisboa], mas em dimensão e escala vamos começar penso que hoje (…). Vamos notificar as instituições e os profissionais para se dirigirem a laboratórios e a unidades do Serviço Nacional de Saúde para serem testados”, afirmou.

Este trabalho de testagem decorre em paralelo com os testes que estão já a ser realizados a funcionários dos lares de idosos da região.

Na última semana e meia, segundo o responsável, foram feitos cerca de sete mil testes a funcionários de lares e instituições com acordo com a Segurança Social.