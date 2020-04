São os primeiros dados preliminares do inquérito online do Observatório de Políticas de Educação e Formação, que pretende medir o impacto da covid-19 no sistema de ensino português.

Em 16 de março as escolas fecharam e cerca de dois milhões de crianças e jovens passaram a ter aulas à distância. A reavaliação ao encerramento das escolas será feito pelo Governo na próxima quinta-feira, dia 09 de abril.

O Observatório de Políticas de Educação e Formação decidiu analisar o impacto do confinamento junto dos alunos e descobriu que três semanas depois da suspensão das aulas, a maioria dos alunos (64,7%) queria “voltar à escola logo que possível”.

A conclusão tem por base 1.200 respostas de pais e encarregados de educação que mostram ainda que a maioria das famílias está a cumprir as ordens de confinamento.

Mais de três quartos dos alunos (76,1%) não tem saído de casa nas últimas três semanas, segundo as respostas dadas na semana entre 23 a 28 de março.