As Conversas com Barriguinhas organizam duas sessões online para ajudar os futuros pais a lidar com esta fase de adaptação. As inscrições gratuitas estão disponíveis na plataforma e dão acesso a descontos dos parceiros da iniciativa.

Para os pais, por vezes é difícil identificar quando existem problemas de saúde com o seu bebé. Por isso, a enfermeira especialista em Reabilitação Respiratória Luciana Rodrigues vai estar presente na sessão de dia 14 de fevereiro, pelas 17 horas, para ajudar a identificar sinais de dificuldades respiratórias nos pequenos.

A amamentação, além de ser um momento muito íntimo e especial entre a mãe e o recém-nascido, é também muito importante para o desenvolvimento do bebé. Mas uma série de dificuldades sentidas pelas mães nesse momento, como a pega incorreta da mama pelo bebé, podem tornar-se obstáculos à amamentação. Para informar as mães sobre possíveis incómodos e respetivas soluções, a enfermeira e conselheira em Aleitamento Materno Raquel Fonseca vai abordar cinco desafios comuns.

Já no dia 16 de fevereiro, pelas 17 horas, a adaptação do recém-nascido à vida extrauterina estará em foco na sessão com a enfermeira especialista em Saúde Materna e Obstetrícia Conceição Santa-Martha, que abordará também a clampagem tardia do cordão umbilical.

Durante a gravidez, é importante que a gestante se mantenha ativa. Como tal, para promover o movimento da grávida, a personal trainer Sandra Sousa vai dar uma aula de fitball adaptada à gravidez.

A Crioestaminal vai marcar também presença, nas duas sessões online, com uma conselheira em células estaminais da Crioestaminal para dar a conhecer o valor terapêutico das células estaminais do cordão umbilical do bebé e os benefícios de as guardar para a sua saúde futura.